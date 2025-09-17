Apakah itu Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Tokenomik Cross The Ages (CTA)

Memahami tokenomik Cross The Ages (CTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cross The Ages Sumber

