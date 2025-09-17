Lagi Mengenai CTA

Cross The Ages (CTA)

1 CTA ke USD Harga Langsung:

$0.04857
$0.04857$0.04857
-1.66%1D
USD
Cross The Ages (CTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:10 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04793
$ 0.04793$ 0.04793
24J Rendah
$ 0.0551
$ 0.0551$ 0.0551
24J Tinggi

$ 0.04793
$ 0.04793$ 0.04793

$ 0.0551
$ 0.0551$ 0.0551

$ 0.4626006490895327
$ 0.4626006490895327$ 0.4626006490895327

$ 0.01308060535556775
$ 0.01308060535556775$ 0.01308060535556775

-0.54%

-1.66%

+30.44%

+30.44%

Cross The Ages (CTA) harga masa nyata ialah $ 0.04855. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTA didagangkan antara $ 0.04793 rendah dan $ 0.0551 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTA sepanjang masa ialah $ 0.4626006490895327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01308060535556775.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTA telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -1.66% dalam 24 jam dan +30.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cross The Ages (CTA) Maklumat Pasaran

No.841

$ 24.28M
$ 24.28M$ 24.28M

$ 203.04K
$ 203.04K$ 203.04K

$ 24.28M
$ 24.28M$ 24.28M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Cross The Ages ialah $ 24.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 203.04K. Bekalan edaran CTA ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.28M.

Cross The Ages (CTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cross The Ages hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008199-1.66%
30 Hari$ +0.00309+6.79%
60 Hari$ +0.00755+18.41%
90 Hari$ -0.016-24.79%
Perubahan Harga Cross The Ages Hari Ini

Hari ini, CTA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0008199 (-1.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCross The Ages

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00309 (+6.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cross The Ages

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CTA mengalami perubahan sebanyak $ +0.00755 (+18.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cross The Ages

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.016 (-24.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cross The Ages (CTA)?

Semak Cross The Ageshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cross The Ages pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cross The Ages di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cross The Ages anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cross The Ages Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cross The Ages (CTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cross The Ages (CTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cross The Ages.

Semak Cross The Ages ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cross The Ages (CTA)

Memahami tokenomik Cross The Ages (CTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cross The Ages (CTA)

Mencari cara membeli Cross The Ages? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cross The Ages di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CTA kepada Mata Wang Tempatan

Cross The Ages Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cross The Ages, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cross The Ages Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cross The Ages

Berapakah nilai Cross The Ages (CTA) hari ini?
Harga langsung CTA dalam USD ialah 0.04855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTA ke USD?
Harga semasa CTA ke USD ialah $ 0.04855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cross The Ages?
Had pasaran untuk CTA ialah $ 24.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTA?
Bekalan edaran CTA ialah 500.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTA?
CTA mencapai harga ATH sebanyak 0.4626006490895327 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTA?
CTA melihat harga ATL sebanyak 0.01308060535556775 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTAialah $ 203.04K USD.
Adakah CTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

