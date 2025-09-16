Lagi Mengenai CTF

CryptoTradingFund Logo

CryptoTradingFundHargae(CTF)

1 CTF ke USD Harga Langsung:

$0.2001
$0.2001$0.2001
+0.05%1D
USD
CryptoTradingFund (CTF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:54 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
24J Rendah
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
24J Tinggi

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 2.41153717499516
$ 2.41153717499516$ 2.41153717499516

$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229

0.00%

+0.05%

-1.58%

-1.58%

CryptoTradingFund (CTF) harga masa nyata ialah $ 0.2001. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTF didagangkan antara $ 0.2 rendah dan $ 0.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTF sepanjang masa ialah $ 2.41153717499516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000555272760428229.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTF telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoTradingFund (CTF) Maklumat Pasaran

No.2203

$ 945.91K
$ 945.91K$ 945.91K

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

$ 23.99M
$ 23.99M$ 23.99M

4.73M
4.73M 4.73M

119,899,970.048346
119,899,970.048346 119,899,970.048346

MATIC

Had Pasaran semasa CryptoTradingFund ialah $ 945.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.18K. Bekalan edaran CTF ialah 4.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 119899970.048346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.99M.

CryptoTradingFund (CTF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CryptoTradingFund hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001+0.05%
30 Hari$ -0.1093-35.33%
60 Hari$ -0.1117-35.83%
90 Hari$ -0.1913-48.88%
Perubahan Harga CryptoTradingFund Hari Ini

Hari ini, CTF mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCryptoTradingFund

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1093 (-35.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CryptoTradingFund

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CTF mengalami perubahan sebanyak $ -0.1117 (-35.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CryptoTradingFund

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1913 (-48.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CryptoTradingFund (CTF)?

Semak CryptoTradingFundhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CryptoTradingFund pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CTF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CryptoTradingFund di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CryptoTradingFund anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CryptoTradingFund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CryptoTradingFund (CTF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CryptoTradingFund (CTF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoTradingFund.

Semak CryptoTradingFund ramalan harga sekarang!

Tokenomik CryptoTradingFund (CTF)

Memahami tokenomik CryptoTradingFund (CTF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CryptoTradingFund (CTF)

Mencari cara membeli CryptoTradingFund? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CryptoTradingFund di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CTF kepada Mata Wang Tempatan

1 CryptoTradingFund(CTF) ke VND
5,265.6315
1 CryptoTradingFund(CTF) ke AUD
A$0.298149
1 CryptoTradingFund(CTF) ke GBP
0.146073
1 CryptoTradingFund(CTF) ke EUR
0.168084
1 CryptoTradingFund(CTF) ke USD
$0.2001
1 CryptoTradingFund(CTF) ke MYR
RM0.84042
1 CryptoTradingFund(CTF) ke TRY
8.260128
1 CryptoTradingFund(CTF) ke JPY
¥29.2146
1 CryptoTradingFund(CTF) ke ARS
ARS$292.542198
1 CryptoTradingFund(CTF) ke RUB
16.644318
1 CryptoTradingFund(CTF) ke INR
17.612802
1 CryptoTradingFund(CTF) ke IDR
Rp3,280.327344
1 CryptoTradingFund(CTF) ke KRW
276.380121
1 CryptoTradingFund(CTF) ke PHP
11.377686
1 CryptoTradingFund(CTF) ke EGP
￡E.9.618807
1 CryptoTradingFund(CTF) ke BRL
R$1.06053
1 CryptoTradingFund(CTF) ke CAD
C$0.274137
1 CryptoTradingFund(CTF) ke BDT
24.37218
1 CryptoTradingFund(CTF) ke NGN
299.101476
1 CryptoTradingFund(CTF) ke COP
$778.599105
1 CryptoTradingFund(CTF) ke ZAR
R.3.477738
1 CryptoTradingFund(CTF) ke UAH
8.238117
1 CryptoTradingFund(CTF) ke VES
Bs32.016
1 CryptoTradingFund(CTF) ke CLP
$189.8949
1 CryptoTradingFund(CTF) ke PKR
Rs56.796384
1 CryptoTradingFund(CTF) ke KZT
108.278112
1 CryptoTradingFund(CTF) ke THB
฿6.349173
1 CryptoTradingFund(CTF) ke TWD
NT$6.029013
1 CryptoTradingFund(CTF) ke AED
د.إ0.734367
1 CryptoTradingFund(CTF) ke CHF
Fr0.156078
1 CryptoTradingFund(CTF) ke HKD
HK$1.556778
1 CryptoTradingFund(CTF) ke AMD
֏76.51824
1 CryptoTradingFund(CTF) ke MAD
.د.م1.794897
1 CryptoTradingFund(CTF) ke MXN
$3.665832
1 CryptoTradingFund(CTF) ke SAR
ريال0.750375
1 CryptoTradingFund(CTF) ke PLN
0.718359
1 CryptoTradingFund(CTF) ke RON
лв0.854427
1 CryptoTradingFund(CTF) ke SEK
kr1.848924
1 CryptoTradingFund(CTF) ke BGN
лв0.330165
1 CryptoTradingFund(CTF) ke HUF
Ft65.886927
1 CryptoTradingFund(CTF) ke CZK
4.110054
1 CryptoTradingFund(CTF) ke KWD
د.ك0.0610305
1 CryptoTradingFund(CTF) ke ILS
0.666333
1 CryptoTradingFund(CTF) ke AOA
Kz182.405157
1 CryptoTradingFund(CTF) ke BHD
.د.ب0.0754377
1 CryptoTradingFund(CTF) ke BMD
$0.2001
1 CryptoTradingFund(CTF) ke DKK
kr1.26063
1 CryptoTradingFund(CTF) ke HNL
L5.248623
1 CryptoTradingFund(CTF) ke MUR
9.054525
1 CryptoTradingFund(CTF) ke NAD
$3.475737
1 CryptoTradingFund(CTF) ke NOK
kr1.956978
1 CryptoTradingFund(CTF) ke NZD
$0.334167
1 CryptoTradingFund(CTF) ke PAB
B/.0.2001
1 CryptoTradingFund(CTF) ke PGK
K0.836418
1 CryptoTradingFund(CTF) ke QAR
ر.ق0.728364
1 CryptoTradingFund(CTF) ke RSD
дин.19.807899

CryptoTradingFund Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CryptoTradingFund, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CryptoTradingFund Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CryptoTradingFund

Berapakah nilai CryptoTradingFund (CTF) hari ini?
Harga langsung CTF dalam USD ialah 0.2001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTF ke USD?
Harga semasa CTF ke USD ialah $ 0.2001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CryptoTradingFund?
Had pasaran untuk CTF ialah $ 945.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTF?
Bekalan edaran CTF ialah 4.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTF?
CTF mencapai harga ATH sebanyak 2.41153717499516 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTF?
CTF melihat harga ATL sebanyak 0.000555272760428229 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTFialah $ 5.18K USD.
Adakah CTF akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
CryptoTradingFund (CTF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

