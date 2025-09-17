Lagi Mengenai CTK

CertiKHargae(CTK)

1 CTK ke USD Harga Langsung:

$0.3362
$0.3362$0.3362
+0.59%1D
USD
CertiK (CTK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:17 (UTC+8)

CertiK (CTK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3198
$ 0.3198$ 0.3198
24J Rendah
$ 0.3362
$ 0.3362$ 0.3362
24J Tinggi

$ 0.3198
$ 0.3198$ 0.3198

$ 0.3362
$ 0.3362$ 0.3362

$ 3.97401699
$ 3.97401699$ 3.97401699

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

+0.59%

+2.12%

+2.12%

CertiK (CTK) harga masa nyata ialah $ 0.3362. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTK didagangkan antara $ 0.3198 rendah dan $ 0.3362 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTK sepanjang masa ialah $ 3.97401699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTK telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +2.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CertiK (CTK) Maklumat Pasaran

No.589

$ 50.54M
$ 50.54M$ 50.54M

$ 552.53K
$ 552.53K$ 552.53K

$ 50.54M
$ 50.54M$ 50.54M

150.32M
150.32M 150.32M

150,322,123
150,322,123 150,322,123

BSC

Had Pasaran semasa CertiK ialah $ 50.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 552.53K. Bekalan edaran CTK ialah 150.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150322123. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.54M.

CertiK (CTK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CertiK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001972+0.59%
30 Hari$ -0.0138-3.95%
60 Hari$ -0.0005-0.15%
90 Hari$ +0.0922+37.78%
Perubahan Harga CertiK Hari Ini

Hari ini, CTK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001972 (+0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCertiK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0138 (-3.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CertiK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CTK mengalami perubahan sebanyak $ -0.0005 (-0.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CertiK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0922 (+37.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CertiK (CTK)?

Semak CertiKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CertiK pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CTK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CertiK di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CertiK anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CertiK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CertiK (CTK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CertiK (CTK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CertiK.

Semak CertiK ramalan harga sekarang!

Tokenomik CertiK (CTK)

Memahami tokenomik CertiK (CTK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CertiK (CTK)

Mencari cara membeli CertiK? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CertiK di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CTK kepada Mata Wang Tempatan

1 CertiK(CTK) ke VND
8,847.103
1 CertiK(CTK) ke AUD
A$0.500938
1 CertiK(CTK) ke GBP
0.245426
1 CertiK(CTK) ke EUR
0.282408
1 CertiK(CTK) ke USD
$0.3362
1 CertiK(CTK) ke MYR
RM1.41204
1 CertiK(CTK) ke TRY
13.874974
1 CertiK(CTK) ke JPY
¥49.0852
1 CertiK(CTK) ke ARS
ARS$492.237144
1 CertiK(CTK) ke RUB
27.97184
1 CertiK(CTK) ke INR
29.578876
1 CertiK(CTK) ke IDR
Rp5,511.474528
1 CertiK(CTK) ke KRW
463.724022
1 CertiK(CTK) ke PHP
19.109608
1 CertiK(CTK) ke EGP
￡E.16.167858
1 CertiK(CTK) ke BRL
R$1.778498
1 CertiK(CTK) ke CAD
C$0.460594
1 CertiK(CTK) ke BDT
40.94916
1 CertiK(CTK) ke NGN
502.538312
1 CertiK(CTK) ke COP
$1,308.17101
1 CertiK(CTK) ke ZAR
R.5.826346
1 CertiK(CTK) ke UAH
13.841354
1 CertiK(CTK) ke VES
Bs53.792
1 CertiK(CTK) ke CLP
$319.0538
1 CertiK(CTK) ke PKR
Rs95.427008
1 CertiK(CTK) ke KZT
181.924544
1 CertiK(CTK) ke THB
฿10.650816
1 CertiK(CTK) ke TWD
NT$10.11962
1 CertiK(CTK) ke AED
د.إ1.233854
1 CertiK(CTK) ke CHF
Fr0.262236
1 CertiK(CTK) ke HKD
HK$2.615636
1 CertiK(CTK) ke AMD
֏128.56288
1 CertiK(CTK) ke MAD
.د.م3.015714
1 CertiK(CTK) ke MXN
$6.149098
1 CertiK(CTK) ke SAR
ريال1.26075
1 CertiK(CTK) ke PLN
1.203596
1 CertiK(CTK) ke RON
лв1.432212
1 CertiK(CTK) ke SEK
kr3.103126
1 CertiK(CTK) ke BGN
лв0.55473
1 CertiK(CTK) ke HUF
Ft110.337478
1 CertiK(CTK) ke CZK
6.888738
1 CertiK(CTK) ke KWD
د.ك0.1022048
1 CertiK(CTK) ke ILS
1.119546
1 CertiK(CTK) ke AOA
Kz306.469834
1 CertiK(CTK) ke BHD
.د.ب0.1267474
1 CertiK(CTK) ke BMD
$0.3362
1 CertiK(CTK) ke DKK
kr2.114698
1 CertiK(CTK) ke HNL
L8.818526
1 CertiK(CTK) ke MUR
15.21305
1 CertiK(CTK) ke NAD
$5.839794
1 CertiK(CTK) ke NOK
kr3.281312
1 CertiK(CTK) ke NZD
$0.561454
1 CertiK(CTK) ke PAB
B/.0.3362
1 CertiK(CTK) ke PGK
K1.405316
1 CertiK(CTK) ke QAR
ر.ق1.223768
1 CertiK(CTK) ke RSD
дин.33.19975

CertiK Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CertiK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CertiK Rasmi
Peneroka Blok

Berapakah nilai CertiK (CTK) hari ini?
Harga langsung CTK dalam USD ialah 0.3362 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTK ke USD?
Harga semasa CTK ke USD ialah $ 0.3362. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CertiK?
Had pasaran untuk CTK ialah $ 50.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTK?
Bekalan edaran CTK ialah 150.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTK?
CTK mencapai harga ATH sebanyak 3.97401699 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTK?
CTK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTKialah $ 552.53K USD.
Adakah CTK akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

