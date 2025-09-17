Lagi Mengenai CTP

Ctomorrow Platform Logo

Ctomorrow PlatformHargae(CTP)

Ctomorrow Platform (CTP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:24 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) Maklumat Harga (USD)

Ctomorrow Platform (CTP) harga masa nyata ialah $ 0.001804. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTP didagangkan antara $ 0.001776 rendah dan $ 0.001844 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTP sepanjang masa ialah $ 0.9929921324944937, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000632357997106018.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTP telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan +0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ctomorrow Platform (CTP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Ctomorrow Platform ialah $ 2.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.61K. Bekalan edaran CTP ialah 1.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.24M.

Ctomorrow Platform (CTP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ctomorrow Platform hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000486+0.27%
30 Hari$ -0.000337-15.75%
60 Hari$ -0.000241-11.79%
90 Hari$ +0.000429+31.20%
Perubahan Harga Ctomorrow Platform Hari Ini

Hari ini, CTP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000486 (+0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCtomorrow Platform

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000337 (-15.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ctomorrow Platform

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CTP mengalami perubahan sebanyak $ -0.000241 (-11.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ctomorrow Platform

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000429 (+31.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ctomorrow Platform (CTP)?

Semak Ctomorrow Platformhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ctomorrow Platform pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CTP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ctomorrow Platform di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ctomorrow Platform anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ctomorrow Platform Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ctomorrow Platform (CTP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ctomorrow Platform (CTP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ctomorrow Platform.

Semak Ctomorrow Platform ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ctomorrow Platform (CTP)

Memahami tokenomik Ctomorrow Platform (CTP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ctomorrow Platform (CTP)

Mencari cara membeli Ctomorrow Platform? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ctomorrow Platform di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CTP kepada Mata Wang Tempatan

Ctomorrow Platform Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ctomorrow Platform, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ctomorrow Platform

Berapakah nilai Ctomorrow Platform (CTP) hari ini?
Harga langsung CTP dalam USD ialah 0.001804 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTP ke USD?
Harga semasa CTP ke USD ialah $ 0.001804. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ctomorrow Platform?
Had pasaran untuk CTP ialah $ 2.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTP?
Bekalan edaran CTP ialah 1.63B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTP?
CTP mencapai harga ATH sebanyak 0.9929921324944937 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTP?
CTP melihat harga ATL sebanyak 0.000632357997106018 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTPialah $ 67.61K USD.
Adakah CTP akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:24 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

