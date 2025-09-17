Lagi Mengenai CTXC

Cortex Logo

CortexHargae(CTXC)

1 CTXC ke USD Harga Langsung:

Cortex (CTXC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:25:44 (UTC+8)

Cortex (CTXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.27%

-2.13%

-1.09%

-1.09%

Cortex (CTXC) harga masa nyata ialah $ 0.06716. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTXC didagangkan antara $ 0.06625 rendah dan $ 0.07016 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTXC sepanjang masa ialah $ 2.4102001190185547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0341331368292.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTXC telah berubah sebanyak -1.27% sejak sejam yang lalu, -2.13% dalam 24 jam dan -1.09% dalam 7 hari yang lalu.

Cortex (CTXC) Maklumat Pasaran

No.1004

77.55%

2018-02-18 00:00:00

CTXC

Had Pasaran semasa Cortex ialah $ 15.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 87.63K. Bekalan edaran CTXC ialah 232.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 299792458. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.13M.

Cortex (CTXC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cortex hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014678-2.13%
30 Hari$ -0.00679-9.19%
60 Hari$ -0.0054-7.45%
90 Hari$ +0.00007+0.10%
Perubahan Harga Cortex Hari Ini

Hari ini, CTXC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0014678 (-2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCortex

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00679 (-9.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cortex

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CTXC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0054 (-7.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cortex

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00007 (+0.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cortex (CTXC)?

Semak Cortexhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CTXC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cortex di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cortex anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cortex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cortex (CTXC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cortex (CTXC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cortex.

Semak Cortex ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cortex (CTXC)

Memahami tokenomik Cortex (CTXC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTXC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cortex (CTXC)

Mencari cara membeli Cortex? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cortex di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CTXC kepada Mata Wang Tempatan

1 Cortex(CTXC) ke VND
1,767.3154
1 Cortex(CTXC) ke AUD
A$0.1000684
1 Cortex(CTXC) ke GBP
0.0490268
1 Cortex(CTXC) ke EUR
0.0564144
1 Cortex(CTXC) ke USD
$0.06716
1 Cortex(CTXC) ke MYR
RM0.282072
1 Cortex(CTXC) ke TRY
2.7716932
1 Cortex(CTXC) ke JPY
¥9.80536
1 Cortex(CTXC) ke ARS
ARS$98.6190872
1 Cortex(CTXC) ke RUB
5.5863688
1 Cortex(CTXC) ke INR
5.9053788
1 Cortex(CTXC) ke IDR
Rp1,100.9834304
1 Cortex(CTXC) ke KRW
92.6344596
1 Cortex(CTXC) ke PHP
3.8126732
1 Cortex(CTXC) ke EGP
￡E.3.2283812
1 Cortex(CTXC) ke BRL
R$0.3552764
1 Cortex(CTXC) ke CAD
C$0.0920092
1 Cortex(CTXC) ke BDT
8.180088
1 Cortex(CTXC) ke NGN
100.3880816
1 Cortex(CTXC) ke COP
$261.322918
1 Cortex(CTXC) ke ZAR
R.1.1632112
1 Cortex(CTXC) ke UAH
2.7649772
1 Cortex(CTXC) ke VES
Bs10.7456
1 Cortex(CTXC) ke CLP
$63.73484
1 Cortex(CTXC) ke PKR
Rs19.0626944
1 Cortex(CTXC) ke KZT
36.3416192
1 Cortex(CTXC) ke THB
฿2.1269572
1 Cortex(CTXC) ke TWD
NT$2.021516
1 Cortex(CTXC) ke AED
د.إ0.2464772
1 Cortex(CTXC) ke CHF
Fr0.0523848
1 Cortex(CTXC) ke HKD
HK$0.5225048
1 Cortex(CTXC) ke AMD
֏25.681984
1 Cortex(CTXC) ke MAD
.د.م0.6024252
1 Cortex(CTXC) ke MXN
$1.2276848
1 Cortex(CTXC) ke SAR
ريال0.25185
1 Cortex(CTXC) ke PLN
0.2404328
1 Cortex(CTXC) ke RON
лв0.2861016
1 Cortex(CTXC) ke SEK
kr0.6192152
1 Cortex(CTXC) ke BGN
лв0.110814
1 Cortex(CTXC) ke HUF
Ft22.0338528
1 Cortex(CTXC) ke CZK
1.3754368
1 Cortex(CTXC) ke KWD
د.ك0.02041664
1 Cortex(CTXC) ke ILS
0.2236428
1 Cortex(CTXC) ke AOA
Kz61.2210412
1 Cortex(CTXC) ke BHD
.د.ب0.02531932
1 Cortex(CTXC) ke BMD
$0.06716
1 Cortex(CTXC) ke DKK
kr0.4217648
1 Cortex(CTXC) ke HNL
L1.7616068
1 Cortex(CTXC) ke MUR
3.03899
1 Cortex(CTXC) ke NAD
$1.1665692
1 Cortex(CTXC) ke NOK
kr0.65481
1 Cortex(CTXC) ke NZD
$0.1114856
1 Cortex(CTXC) ke PAB
B/.0.06716
1 Cortex(CTXC) ke PGK
K0.2807288
1 Cortex(CTXC) ke QAR
ر.ق0.2444624
1 Cortex(CTXC) ke RSD
дин.6.6313784

Cortex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cortex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cortex Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cortex

Berapakah nilai Cortex (CTXC) hari ini?
Harga langsung CTXC dalam USD ialah 0.06716 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTXC ke USD?
Harga semasa CTXC ke USD ialah $ 0.06716. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cortex?
Had pasaran untuk CTXC ialah $ 15.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTXC?
Bekalan edaran CTXC ialah 232.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTXC?
CTXC mencapai harga ATH sebanyak 2.4102001190185547 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTXC?
CTXC melihat harga ATL sebanyak 0.0341331368292 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTXC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTXCialah $ 87.63K USD.
Adakah CTXC akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTXC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTXCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Cortex (CTXC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

