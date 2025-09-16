Apakah itu CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CUDIS Berapakah nilai CUDIS (CUDIS) hari ini? Harga langsung CUDIS dalam USD ialah 0.10199 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CUDIS ke USD? $ 0.10199 . Lihat Harga semasa CUDIS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CUDIS? Had pasaran untuk CUDIS ialah $ 25.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CUDIS? Bekalan edaran CUDIS ialah 247.50M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUDIS? CUDIS mencapai harga ATH sebanyak 0.17407233034804706 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUDIS? CUDIS melihat harga ATL sebanyak 0.05002430866600899 USD . Berapakah jumlah dagangan CUDIS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUDISialah $ 159.20K USD . Adakah CUDIS akan naik lebih tinggi tahun ini? CUDIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUDISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CUDIS (CUDIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

