Lagi Mengenai CUDIS

Maklumat Harga CUDIS

Kertas putih CUDIS

Laman Web Rasmi CUDIS

Tokenomik CUDIS

Ramalan Harga CUDIS

Sejarah CUDIS

CUDIS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CUDIS-ke-Fiat

CUDIS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

CUDIS Logo

CUDISHargae(CUDIS)

1 CUDIS ke USD Harga Langsung:

$0.10202
$0.10202$0.10202
-8.64%1D
USD
CUDIS (CUDIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:39:01 (UTC+8)

CUDIS (CUDIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0972
$ 0.0972$ 0.0972
24J Rendah
$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151
24J Tinggi

$ 0.0972
$ 0.0972$ 0.0972

$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151

$ 0.17407233034804706
$ 0.17407233034804706$ 0.17407233034804706

$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899

+2.29%

-8.64%

+3.30%

+3.30%

CUDIS (CUDIS) harga masa nyata ialah $ 0.10199. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUDIS didagangkan antara $ 0.0972 rendah dan $ 0.1151 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUDIS sepanjang masa ialah $ 0.17407233034804706, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05002430866600899.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUDIS telah berubah sebanyak +2.29% sejak sejam yang lalu, -8.64% dalam 24 jam dan +3.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CUDIS (CUDIS) Maklumat Pasaran

No.823

$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M

$ 159.20K
$ 159.20K$ 159.20K

$ 101.99M
$ 101.99M$ 101.99M

247.50M
247.50M 247.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.75%

SOL

Had Pasaran semasa CUDIS ialah $ 25.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 159.20K. Bekalan edaran CUDIS ialah 247.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.99M.

CUDIS (CUDIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CUDIS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0096481-8.64%
30 Hari$ -0.00016-0.16%
60 Hari$ +0.02009+24.52%
90 Hari$ +0.01695+19.93%
Perubahan Harga CUDIS Hari Ini

Hari ini, CUDIS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0096481 (-8.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCUDIS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00016 (-0.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CUDIS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CUDIS mengalami perubahan sebanyak $ +0.02009 (+24.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CUDIS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01695 (+19.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CUDIS (CUDIS)?

Semak CUDIShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CUDIS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CUDIS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CUDIS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CUDIS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CUDIS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CUDIS (CUDIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CUDIS (CUDIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CUDIS.

Semak CUDIS ramalan harga sekarang!

Tokenomik CUDIS (CUDIS)

Memahami tokenomik CUDIS (CUDIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUDIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CUDIS (CUDIS)

Mencari cara membeli CUDIS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CUDIS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CUDIS kepada Mata Wang Tempatan

1 CUDIS(CUDIS) ke VND
2,683.86685
1 CUDIS(CUDIS) ke AUD
A$0.1519651
1 CUDIS(CUDIS) ke GBP
0.0744527
1 CUDIS(CUDIS) ke EUR
0.0856716
1 CUDIS(CUDIS) ke USD
$0.10199
1 CUDIS(CUDIS) ke MYR
RM0.428358
1 CUDIS(CUDIS) ke TRY
4.2101472
1 CUDIS(CUDIS) ke JPY
¥14.89054
1 CUDIS(CUDIS) ke ARS
ARS$149.1073402
1 CUDIS(CUDIS) ke RUB
8.4835282
1 CUDIS(CUDIS) ke INR
8.9771598
1 CUDIS(CUDIS) ke IDR
Rp1,671.9669456
1 CUDIS(CUDIS) ke KRW
140.8696079
1 CUDIS(CUDIS) ke PHP
5.7991514
1 CUDIS(CUDIS) ke EGP
￡E.4.9026593
1 CUDIS(CUDIS) ke BRL
R$0.540547
1 CUDIS(CUDIS) ke CAD
C$0.1397263
1 CUDIS(CUDIS) ke BDT
12.422382
1 CUDIS(CUDIS) ke NGN
152.4505724
1 CUDIS(CUDIS) ke COP
$396.8481895
1 CUDIS(CUDIS) ke ZAR
R.1.7725862
1 CUDIS(CUDIS) ke UAH
4.1989283
1 CUDIS(CUDIS) ke VES
Bs16.3184
1 CUDIS(CUDIS) ke CLP
$96.78851
1 CUDIS(CUDIS) ke PKR
Rs28.9488416
1 CUDIS(CUDIS) ke KZT
55.1888288
1 CUDIS(CUDIS) ke THB
฿3.2361427
1 CUDIS(CUDIS) ke TWD
NT$3.0729587
1 CUDIS(CUDIS) ke AED
د.إ0.3743033
1 CUDIS(CUDIS) ke CHF
Fr0.0795522
1 CUDIS(CUDIS) ke HKD
HK$0.7934822
1 CUDIS(CUDIS) ke AMD
֏39.000976
1 CUDIS(CUDIS) ke MAD
.د.م0.9148503
1 CUDIS(CUDIS) ke MXN
$1.8684568
1 CUDIS(CUDIS) ke SAR
ريال0.3824625
1 CUDIS(CUDIS) ke PLN
0.3661441
1 CUDIS(CUDIS) ke RON
лв0.4354973
1 CUDIS(CUDIS) ke SEK
kr0.9423876
1 CUDIS(CUDIS) ke BGN
лв0.1682835
1 CUDIS(CUDIS) ke HUF
Ft33.5822473
1 CUDIS(CUDIS) ke CZK
2.0948746
1 CUDIS(CUDIS) ke KWD
د.ك0.03110695
1 CUDIS(CUDIS) ke ILS
0.3396267
1 CUDIS(CUDIS) ke AOA
Kz92.9710243
1 CUDIS(CUDIS) ke BHD
.د.ب0.03845023
1 CUDIS(CUDIS) ke BMD
$0.10199
1 CUDIS(CUDIS) ke DKK
kr0.642537
1 CUDIS(CUDIS) ke HNL
L2.6751977
1 CUDIS(CUDIS) ke MUR
4.6150475
1 CUDIS(CUDIS) ke NAD
$1.7715663
1 CUDIS(CUDIS) ke NOK
kr0.9974622
1 CUDIS(CUDIS) ke NZD
$0.1703233
1 CUDIS(CUDIS) ke PAB
B/.0.10199
1 CUDIS(CUDIS) ke PGK
K0.4263182
1 CUDIS(CUDIS) ke QAR
ر.ق0.3712436
1 CUDIS(CUDIS) ke RSD
дин.10.0959901

CUDIS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CUDIS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CUDIS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CUDIS

Berapakah nilai CUDIS (CUDIS) hari ini?
Harga langsung CUDIS dalam USD ialah 0.10199 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUDIS ke USD?
Harga semasa CUDIS ke USD ialah $ 0.10199. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CUDIS?
Had pasaran untuk CUDIS ialah $ 25.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUDIS?
Bekalan edaran CUDIS ialah 247.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUDIS?
CUDIS mencapai harga ATH sebanyak 0.17407233034804706 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUDIS?
CUDIS melihat harga ATL sebanyak 0.05002430866600899 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUDIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUDISialah $ 159.20K USD.
Adakah CUDIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUDIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUDISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:39:01 (UTC+8)

CUDIS (CUDIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CUDIS-ke-USD

Jumlah

CUDIS
CUDIS
USD
USD

1 CUDIS = 0.10199 USD

Berdagang CUDIS

CUDISUSDT
$0.10202
$0.10202$0.10202
-8.25%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan