Tokenomik CUDIS (CUDIS)

Tokenomik CUDIS (CUDIS)

Lihat cerapan utama tentang CUDIS (CUDIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

CUDIS (CUDIS) Maklumat

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

Laman Web Rasmi:
https://www.cudis.xyz
Kertas putih:
https://whitepaper.cudis.xyz/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN

CUDIS (CUDIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CUDIS (CUDIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.36M
$ 28.36M$ 28.36M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 247.50M
$ 247.50M$ 247.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 114.59M
$ 114.59M$ 114.59M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.17581
$ 0.17581$ 0.17581
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899
Harga Semasa:
$ 0.11459
$ 0.11459$ 0.11459

Tokenomik CUDIS (CUDIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CUDIS (CUDIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CUDIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CUDIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CUDIS, terokai CUDIS harga langsung token!

Cara Membeli CUDIS

Berminat untuk menambah CUDIS (CUDIS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CUDIS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

CUDIS (CUDIS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CUDIS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CUDIS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CUDIS? Halaman ramalan harga CUDIS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.