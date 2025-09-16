Apakah itu Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Convex Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Convex Finance Berapakah nilai Convex Finance (CVX) hari ini? Harga langsung CVX dalam USD ialah 3.329 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CVX ke USD? $ 3.329 . Lihat Harga semasa CVX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Convex Finance? Had pasaran untuk CVX ialah $ 321.78M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CVX? Bekalan edaran CVX ialah 96.66M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CVX? CVX mencapai harga ATH sebanyak 62.68817812800717 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CVX? CVX melihat harga ATL sebanyak 1.4333339308751847 USD . Berapakah jumlah dagangan CVX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CVXialah $ 383.90K USD . Adakah CVX akan naik lebih tinggi tahun ini? CVX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CVXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Convex Finance (CVX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

