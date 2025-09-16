Lagi Mengenai CVX

Convex Finance Logo

Convex FinanceHargae(CVX)

1 CVX ke USD Harga Langsung:

$3.329
$3.329$3.329
-1.36%1D
USD
Convex Finance (CVX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:43 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.299
$ 3.299$ 3.299
24J Rendah
$ 3.444
$ 3.444$ 3.444
24J Tinggi

$ 3.299
$ 3.299$ 3.299

$ 3.444
$ 3.444$ 3.444

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 1.4333339308751847
$ 1.4333339308751847$ 1.4333339308751847

-0.78%

-1.35%

-5.73%

-5.73%

Convex Finance (CVX) harga masa nyata ialah $ 3.329. Sepanjang 24 jam yang lalu, CVX didagangkan antara $ 3.299 rendah dan $ 3.444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CVX sepanjang masa ialah $ 62.68817812800717, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.4333339308751847.

Dari segi prestasi jangka pendek, CVX telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan -5.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Convex Finance (CVX) Maklumat Pasaran

No.157

$ 321.78M
$ 321.78M$ 321.78M

$ 383.90K
$ 383.90K$ 383.90K

$ 332.64M
$ 332.64M$ 332.64M

96.66M
96.66M 96.66M

99,922,629.76056536
99,922,629.76056536 99,922,629.76056536

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Convex Finance ialah $ 321.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 383.90K. Bekalan edaran CVX ialah 96.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99922629.76056536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 332.64M.

Convex Finance (CVX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Convex Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0459-1.35%
30 Hari$ -0.892-21.14%
60 Hari$ -0.632-15.96%
90 Hari$ +0.84+33.74%
Perubahan Harga Convex Finance Hari Ini

Hari ini, CVX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0459 (-1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariConvex Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.892 (-21.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Convex Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CVX mengalami perubahan sebanyak $ -0.632 (-15.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Convex Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.84 (+33.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Convex Finance (CVX)?

Semak Convex Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Convex Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CVX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Convex Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Convex Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Convex Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Convex Finance (CVX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Convex Finance (CVX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Convex Finance.

Semak Convex Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Convex Finance (CVX)

Memahami tokenomik Convex Finance (CVX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CVX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Convex Finance (CVX)

Mencari cara membeli Convex Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Convex Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CVX kepada Mata Wang Tempatan

1 Convex Finance(CVX) ke VND
87,602.635
1 Convex Finance(CVX) ke AUD
A$4.96021
1 Convex Finance(CVX) ke GBP
2.43017
1 Convex Finance(CVX) ke EUR
2.79636
1 Convex Finance(CVX) ke USD
$3.329
1 Convex Finance(CVX) ke MYR
RM13.9818
1 Convex Finance(CVX) ke TRY
137.38783
1 Convex Finance(CVX) ke JPY
¥486.034
1 Convex Finance(CVX) ke ARS
ARS$4,866.93142
1 Convex Finance(CVX) ke RUB
276.47345
1 Convex Finance(CVX) ke INR
292.952
1 Convex Finance(CVX) ke IDR
Rp54,573.76176
1 Convex Finance(CVX) ke KRW
4,598.04809
1 Convex Finance(CVX) ke PHP
189.18707
1 Convex Finance(CVX) ke EGP
￡E.160.05832
1 Convex Finance(CVX) ke BRL
R$17.67699
1 Convex Finance(CVX) ke CAD
C$4.56073
1 Convex Finance(CVX) ke BDT
405.4722
1 Convex Finance(CVX) ke NGN
4,968.63237
1 Convex Finance(CVX) ke COP
$12,953.30545
1 Convex Finance(CVX) ke ZAR
R.57.75815
1 Convex Finance(CVX) ke UAH
137.05493
1 Convex Finance(CVX) ke VES
Bs532.64
1 Convex Finance(CVX) ke CLP
$3,159.221
1 Convex Finance(CVX) ke PKR
Rs944.90336
1 Convex Finance(CVX) ke KZT
1,801.38848
1 Convex Finance(CVX) ke THB
฿105.36285
1 Convex Finance(CVX) ke TWD
NT$100.10303
1 Convex Finance(CVX) ke AED
د.إ12.21743
1 Convex Finance(CVX) ke CHF
Fr2.59662
1 Convex Finance(CVX) ke HKD
HK$25.89962
1 Convex Finance(CVX) ke AMD
֏1,273.0096
1 Convex Finance(CVX) ke MAD
.د.م29.86113
1 Convex Finance(CVX) ke MXN
$61.05386
1 Convex Finance(CVX) ke SAR
ريال12.48375
1 Convex Finance(CVX) ke PLN
11.95111
1 Convex Finance(CVX) ke RON
лв14.21483
1 Convex Finance(CVX) ke SEK
kr30.72667
1 Convex Finance(CVX) ke BGN
лв5.49285
1 Convex Finance(CVX) ke HUF
Ft1,095.04126
1 Convex Finance(CVX) ke CZK
68.34437
1 Convex Finance(CVX) ke KWD
د.ك1.015345
1 Convex Finance(CVX) ke ILS
11.08557
1 Convex Finance(CVX) ke AOA
Kz3,034.61653
1 Convex Finance(CVX) ke BHD
.د.ب1.255033
1 Convex Finance(CVX) ke BMD
$3.329
1 Convex Finance(CVX) ke DKK
kr20.9727
1 Convex Finance(CVX) ke HNL
L87.31967
1 Convex Finance(CVX) ke MUR
150.63725
1 Convex Finance(CVX) ke NAD
$57.82473
1 Convex Finance(CVX) ke NOK
kr32.55762
1 Convex Finance(CVX) ke NZD
$5.55943
1 Convex Finance(CVX) ke PAB
B/.3.329
1 Convex Finance(CVX) ke PGK
K13.91522
1 Convex Finance(CVX) ke QAR
ر.ق12.11756
1 Convex Finance(CVX) ke RSD
дин.329.33797

Convex Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Convex Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Convex Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Convex Finance

Berapakah nilai Convex Finance (CVX) hari ini?
Harga langsung CVX dalam USD ialah 3.329 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CVX ke USD?
Harga semasa CVX ke USD ialah $ 3.329. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Convex Finance?
Had pasaran untuk CVX ialah $ 321.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CVX?
Bekalan edaran CVX ialah 96.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CVX?
CVX mencapai harga ATH sebanyak 62.68817812800717 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CVX?
CVX melihat harga ATL sebanyak 1.4333339308751847 USD.
Berapakah jumlah dagangan CVX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CVXialah $ 383.90K USD.
Adakah CVX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CVX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CVXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CVX-ke-USD

Jumlah

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 3.329 USD

Berdagang CVX

CVXUSDT
$3.329
$3.329$3.329
-1.30%

