$0.003318
-1.42%1D
Coinweb (CWEB) Carta Harga Langsung
Coinweb (CWEB) Maklumat Harga (USD)

$ 0.003264
$ 0.003401
$ 0.003264
$ 0.003401
$ 0.2291046336121001
$ 0.002574335781723444
Coinweb (CWEB) harga masa nyata ialah $ 0.003318. Sepanjang 24 jam yang lalu, CWEB didagangkan antara $ 0.003264 rendah dan $ 0.003401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CWEB sepanjang masa ialah $ 0.2291046336121001, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002574335781723444.

Dari segi prestasi jangka pendek, CWEB telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -1.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinweb (CWEB) Maklumat Pasaran

No.1270

$ 7.96M
$ 66.33K
$ 25.23M
2.40B
7,603,049,223.63141
ETH

Had Pasaran semasa Coinweb ialah $ 7.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.33K. Bekalan edaran CWEB ialah 2.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7603049223.63141. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.23M.

Coinweb (CWEB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Coinweb hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004779-1.42%
30 Hari$ -0.00011-3.21%
60 Hari$ -0.000316-8.70%
90 Hari$ +0.000263+8.60%
Perubahan Harga Coinweb Hari Ini

Hari ini, CWEB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004779 (-1.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCoinweb

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00011 (-3.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Coinweb

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CWEB mengalami perubahan sebanyak $ -0.000316 (-8.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Coinweb

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000263 (+8.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Coinweb (CWEB)?

Semak Coinwebhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Coinweb pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CWEB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Coinweb di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Coinweb anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Coinweb Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Coinweb (CWEB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Coinweb (CWEB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coinweb.

Semak Coinweb ramalan harga sekarang!

Tokenomik Coinweb (CWEB)

Memahami tokenomik Coinweb (CWEB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CWEB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Coinweb (CWEB)

Mencari cara membeli Coinweb? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Coinweb di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CWEB kepada Mata Wang Tempatan

1 Coinweb(CWEB) ke VND
87.31317
1 Coinweb(CWEB) ke AUD
A$0.00494382
1 Coinweb(CWEB) ke GBP
0.00242214
1 Coinweb(CWEB) ke EUR
0.00278712
1 Coinweb(CWEB) ke USD
$0.003318
1 Coinweb(CWEB) ke MYR
RM0.0139356
1 Coinweb(CWEB) ke TRY
0.13696704
1 Coinweb(CWEB) ke JPY
¥0.484428
1 Coinweb(CWEB) ke ARS
ARS$4.85084964
1 Coinweb(CWEB) ke RUB
0.27599124
1 Coinweb(CWEB) ke INR
0.29205036
1 Coinweb(CWEB) ke IDR
Rp54.39343392
1 Coinweb(CWEB) ke KRW
4.58285478
1 Coinweb(CWEB) ke PHP
0.18866148
1 Coinweb(CWEB) ke EGP
￡E.0.15949626
1 Coinweb(CWEB) ke BRL
R$0.0175854
1 Coinweb(CWEB) ke CAD
C$0.00454566
1 Coinweb(CWEB) ke BDT
0.4041324
1 Coinweb(CWEB) ke NGN
4.95961368
1 Coinweb(CWEB) ke COP
$12.9105039
1 Coinweb(CWEB) ke ZAR
R.0.05766684
1 Coinweb(CWEB) ke UAH
0.13660206
1 Coinweb(CWEB) ke VES
Bs0.53088
1 Coinweb(CWEB) ke CLP
$3.148782
1 Coinweb(CWEB) ke PKR
Rs0.94178112
1 Coinweb(CWEB) ke KZT
1.79543616
1 Coinweb(CWEB) ke THB
฿0.10528014
1 Coinweb(CWEB) ke TWD
NT$0.09997134
1 Coinweb(CWEB) ke AED
د.إ0.01217706
1 Coinweb(CWEB) ke CHF
Fr0.00258804
1 Coinweb(CWEB) ke HKD
HK$0.02581404
1 Coinweb(CWEB) ke AMD
֏1.2688032
1 Coinweb(CWEB) ke MAD
.د.م0.02976246
1 Coinweb(CWEB) ke MXN
$0.06078576
1 Coinweb(CWEB) ke SAR
ريال0.0124425
1 Coinweb(CWEB) ke PLN
0.01191162
1 Coinweb(CWEB) ke RON
лв0.01416786
1 Coinweb(CWEB) ke SEK
kr0.03065832
1 Coinweb(CWEB) ke BGN
лв0.0054747
1 Coinweb(CWEB) ke HUF
Ft1.09251786
1 Coinweb(CWEB) ke CZK
0.06815172
1 Coinweb(CWEB) ke KWD
د.ك0.00101199
1 Coinweb(CWEB) ke ILS
0.01104894
1 Coinweb(CWEB) ke AOA
Kz3.02458926
1 Coinweb(CWEB) ke BHD
.د.ب0.001250886
1 Coinweb(CWEB) ke BMD
$0.003318
1 Coinweb(CWEB) ke DKK
kr0.0209034
1 Coinweb(CWEB) ke HNL
L0.08703114
1 Coinweb(CWEB) ke MUR
0.1501395
1 Coinweb(CWEB) ke NAD
$0.05763366
1 Coinweb(CWEB) ke NOK
kr0.03245004
1 Coinweb(CWEB) ke NZD
$0.00554106
1 Coinweb(CWEB) ke PAB
B/.0.003318
1 Coinweb(CWEB) ke PGK
K0.01386924
1 Coinweb(CWEB) ke QAR
ر.ق0.01207752
1 Coinweb(CWEB) ke RSD
дин.0.32844882

Coinweb Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Coinweb, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Coinweb Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coinweb

Berapakah nilai Coinweb (CWEB) hari ini?
Harga langsung CWEB dalam USD ialah 0.003318 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CWEB ke USD?
Harga semasa CWEB ke USD ialah $ 0.003318. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Coinweb?
Had pasaran untuk CWEB ialah $ 7.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CWEB?
Bekalan edaran CWEB ialah 2.40B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CWEB?
CWEB mencapai harga ATH sebanyak 0.2291046336121001 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CWEB?
CWEB melihat harga ATL sebanyak 0.002574335781723444 USD.
Berapakah jumlah dagangan CWEB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CWEBialah $ 66.33K USD.
Adakah CWEB akan naik lebih tinggi tahun ini?
CWEB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CWEBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Coinweb (CWEB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

