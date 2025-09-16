Lagi Mengenai CYBER

CyberConnect (CYBER) Carta Harga Langsung
CyberConnect (CYBER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.688
$ 1.688$ 1.688
24J Rendah
$ 1.7562
$ 1.7562$ 1.7562
24J Tinggi

$ 1.688
$ 1.688$ 1.688

$ 1.7562
$ 1.7562$ 1.7562

$ 15.990044214108426
$ 15.990044214108426$ 15.990044214108426

$ 0.8991445675485243
$ 0.8991445675485243$ 0.8991445675485243

+1.40%

+1.44%

-1.19%

-1.19%

CyberConnect (CYBER) harga masa nyata ialah $ 1.7529. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYBER didagangkan antara $ 1.688 rendah dan $ 1.7562 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYBER sepanjang masa ialah $ 15.990044214108426, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8991445675485243.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYBER telah berubah sebanyak +1.40% sejak sejam yang lalu, +1.44% dalam 24 jam dan -1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CyberConnect (CYBER) Maklumat Pasaran

No.404

$ 91.09M
$ 91.09M$ 91.09M

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 175.29M
$ 175.29M$ 175.29M

51.96M
51.96M 51.96M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

51.96%

ETH

Had Pasaran semasa CyberConnect ialah $ 91.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.14M. Bekalan edaran CYBER ialah 51.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.29M.

CyberConnect (CYBER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CyberConnect hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.024883+1.44%
30 Hari$ -1.0353-37.14%
60 Hari$ +0.0343+1.99%
90 Hari$ +0.4778+37.47%
Perubahan Harga CyberConnect Hari Ini

Hari ini, CYBER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.024883 (+1.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCyberConnect

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.0353 (-37.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CyberConnect

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CYBER mengalami perubahan sebanyak $ +0.0343 (+1.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CyberConnect

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4778 (+37.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CyberConnect (CYBER)?

Semak CyberConnecthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CyberConnect (CYBER)

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

CyberConnect tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CyberConnect pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CYBER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CyberConnect di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CyberConnect anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CyberConnect Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CyberConnect (CYBER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CyberConnect (CYBER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CyberConnect.

Semak CyberConnect ramalan harga sekarang!

Tokenomik CyberConnect (CYBER)

Memahami tokenomik CyberConnect (CYBER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CYBER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CyberConnect (CYBER)

Mencari cara membeli CyberConnect? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CyberConnect di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CYBER kepada Mata Wang Tempatan

1 CyberConnect(CYBER) ke VND
46,127.5635
1 CyberConnect(CYBER) ke AUD
A$2.611821
1 CyberConnect(CYBER) ke GBP
1.279617
1 CyberConnect(CYBER) ke EUR
1.472436
1 CyberConnect(CYBER) ke USD
$1.7529
1 CyberConnect(CYBER) ke MYR
RM7.36218
1 CyberConnect(CYBER) ke TRY
72.359712
1 CyberConnect(CYBER) ke JPY
¥255.9234
1 CyberConnect(CYBER) ke ARS
ARS$2,562.704742
1 CyberConnect(CYBER) ke RUB
145.806222
1 CyberConnect(CYBER) ke INR
154.290258
1 CyberConnect(CYBER) ke IDR
Rp28,736.060976
1 CyberConnect(CYBER) ke KRW
2,421.123009
1 CyberConnect(CYBER) ke PHP
99.669894
1 CyberConnect(CYBER) ke EGP
￡E.84.261903
1 CyberConnect(CYBER) ke BRL
R$9.29037
1 CyberConnect(CYBER) ke CAD
C$2.401473
1 CyberConnect(CYBER) ke BDT
213.50322
1 CyberConnect(CYBER) ke NGN
2,620.164804
1 CyberConnect(CYBER) ke COP
$6,820.621545
1 CyberConnect(CYBER) ke ZAR
R.30.465402
1 CyberConnect(CYBER) ke UAH
72.166893
1 CyberConnect(CYBER) ke VES
Bs280.464
1 CyberConnect(CYBER) ke CLP
$1,663.5021
1 CyberConnect(CYBER) ke PKR
Rs497.543136
1 CyberConnect(CYBER) ke KZT
948.529248
1 CyberConnect(CYBER) ke THB
฿55.619517
1 CyberConnect(CYBER) ke TWD
NT$52.814877
1 CyberConnect(CYBER) ke AED
د.إ6.433143
1 CyberConnect(CYBER) ke CHF
Fr1.367262
1 CyberConnect(CYBER) ke HKD
HK$13.637562
1 CyberConnect(CYBER) ke AMD
֏670.30896
1 CyberConnect(CYBER) ke MAD
.د.م15.723513
1 CyberConnect(CYBER) ke MXN
$32.113128
1 CyberConnect(CYBER) ke SAR
ريال6.573375
1 CyberConnect(CYBER) ke PLN
6.292911
1 CyberConnect(CYBER) ke RON
лв7.484883
1 CyberConnect(CYBER) ke SEK
kr16.196796
1 CyberConnect(CYBER) ke BGN
лв2.892285
1 CyberConnect(CYBER) ke HUF
Ft577.177383
1 CyberConnect(CYBER) ke CZK
36.004566
1 CyberConnect(CYBER) ke KWD
د.ك0.5346345
1 CyberConnect(CYBER) ke ILS
5.837157
1 CyberConnect(CYBER) ke AOA
Kz1,597.891053
1 CyberConnect(CYBER) ke BHD
.د.ب0.6608433
1 CyberConnect(CYBER) ke BMD
$1.7529
1 CyberConnect(CYBER) ke DKK
kr11.04327
1 CyberConnect(CYBER) ke HNL
L45.978567
1 CyberConnect(CYBER) ke MUR
79.318725
1 CyberConnect(CYBER) ke NAD
$30.447873
1 CyberConnect(CYBER) ke NOK
kr17.143362
1 CyberConnect(CYBER) ke NZD
$2.927343
1 CyberConnect(CYBER) ke PAB
B/.1.7529
1 CyberConnect(CYBER) ke PGK
K7.327122
1 CyberConnect(CYBER) ke QAR
ر.ق6.380556
1 CyberConnect(CYBER) ke RSD
дин.173.519571

CyberConnect Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CyberConnect, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CyberConnect Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CyberConnect

Berapakah nilai CyberConnect (CYBER) hari ini?
Harga langsung CYBER dalam USD ialah 1.7529 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CYBER ke USD?
Harga semasa CYBER ke USD ialah $ 1.7529. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CyberConnect?
Had pasaran untuk CYBER ialah $ 91.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CYBER?
Bekalan edaran CYBER ialah 51.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CYBER?
CYBER mencapai harga ATH sebanyak 15.990044214108426 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CYBER?
CYBER melihat harga ATL sebanyak 0.8991445675485243 USD.
Berapakah jumlah dagangan CYBER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CYBERialah $ 1.14M USD.
Adakah CYBER akan naik lebih tinggi tahun ini?
CYBER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CYBERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:39:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

