Cycle Network Harga Hari Ini

Harga langsung Cycle Network (CYC) hari ini ialah $ 0.01986, dengan 1.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYC kepada USD penukaran adalah $ 0.01986 setiap CYC.

Cycle Network kini berada pada kedudukan #1618 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.05M, dengan bekalan edaran sebanyak 153.70M CYC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYC didagangkan antara $ 0.01968 (rendah) dan $ 0.02037 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.1190066848445152, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01997627067422639.

Dalam prestasi jangka pendek, CYC dipindahkan -0.36% dalam sejam terakhir dan -21.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 28.28K.

Cycle Network (CYC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1618 Modal Pasaran $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Kelantangan (24J) $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Bekalan Peredaran 153.70M 153.70M 153.70M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 15.37% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Cycle Network ialah $ 3.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.28K. Bekalan edaran CYC ialah 153.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.86M.