Tokenomik Cycle Network (CYC)

Tokenomik Cycle Network (CYC)

Lihat cerapan utama tentang Cycle Network (CYC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:57:58 (UTC+8)
USD

Cycle Network (CYC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cycle Network (CYC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 153.70M
$ 153.70M$ 153.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.99M
$ 19.99M$ 19.99M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.11942
$ 0.11942$ 0.11942
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.019773890243384273
$ 0.019773890243384273$ 0.019773890243384273
Harga Semasa:
$ 0.01999
$ 0.01999$ 0.01999

Cycle Network (CYC) Maklumat

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Laman Web Rasmi:
https://www.cyclenetwork.io
Kertas putih:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x5845684b49aef79a5c0f887f50401c247dca7ac6

Tokenomik Cycle Network (CYC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cycle Network (CYC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CYC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CYC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CYC, terokai CYC harga langsung token!

Cara Membeli CYC

Berminat untuk menambah Cycle Network (CYC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CYC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Cycle Network (CYC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CYC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CYC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CYC? Halaman ramalan harga CYC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi