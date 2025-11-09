Cypher Harga Hari Ini

Harga langsung Cypher (CYPR) hari ini ialah $ 0.12958, dengan 83.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYPR kepada USD penukaran adalah $ 0.12958 setiap CYPR.

Cypher kini berada pada kedudukan #1299 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.29M, dengan bekalan edaran sebanyak 94.83M CYPR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYPR didagangkan antara $ 0.06286 (rendah) dan $ 0.1437 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4680578929249782, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.028705042947441254.

Dalam prestasi jangka pendek, CYPR dipindahkan +4.50% dalam sejam terakhir dan +133.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 592.22K.

Cypher (CYPR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1299 Modal Pasaran $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Kelantangan (24J) $ 592.22K$ 592.22K $ 592.22K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.58M$ 129.58M $ 129.58M Bekalan Peredaran 94.83M 94.83M 94.83M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 9.48% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Cypher ialah $ 12.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 592.22K. Bekalan edaran CYPR ialah 94.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.58M.