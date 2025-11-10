Tokenomik Cypher (CYPR)

Lihat cerapan utama tentang Cypher (CYPR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:58:05 (UTC+8)
USD

Cypher (CYPR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cypher (CYPR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.33M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 94.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 98.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.315
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.028705042947441254
Harga Semasa:
$ 0.0984
Cypher (CYPR) Maklumat

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Laman Web Rasmi:
https://cypherhq.io/cypr/
Kertas putih:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Tokenomik Cypher (CYPR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cypher (CYPR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CYPR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CYPR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CYPR, terokai CYPR harga langsung token!

Cypher (CYPR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CYPR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CYPR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CYPR? Halaman ramalan harga CYPR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

