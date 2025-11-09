CZ STATUE Harga Hari Ini

Harga langsung CZ STATUE (CZSTATUE) hari ini ialah $ 0.0001095, dengan 14.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CZSTATUE kepada USD penukaran adalah $ 0.0001095 setiap CZSTATUE.

CZ STATUE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CZSTATUE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CZSTATUE didagangkan antara $ 0.0001068 (rendah) dan $ 0.0001523 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CZSTATUE dipindahkan -4.46% dalam sejam terakhir dan -63.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.24K.

CZ STATUE (CZSTATUE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.24K$ 55.24K $ 55.24K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa CZ STATUE ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.24K. Bekalan edaran CZSTATUE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.