DAR Open Network Logo

DAR Open NetworkHargae(D)

1 D ke USD Harga Langsung:

$0.03489
$0.03489$0.03489
+2.89%1D
USD
DAR Open Network (D) Carta Harga Langsung
DAR Open Network (D) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03327
$ 0.03327$ 0.03327
24J Rendah
$ 0.03491
$ 0.03491$ 0.03491
24J Tinggi

$ 0.03327
$ 0.03327$ 0.03327

$ 0.03491
$ 0.03491$ 0.03491

$ 4.906281429450312
$ 4.906281429450312$ 4.906281429450312

$ 0.02627674600840523
$ 0.02627674600840523$ 0.02627674600840523

+1.81%

+2.89%

+8.77%

+8.77%

DAR Open Network (D) harga masa nyata ialah $ 0.03484. Sepanjang 24 jam yang lalu, D didagangkan antara $ 0.03327 rendah dan $ 0.03491 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi D sepanjang masa ialah $ 4.906281429450312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02627674600840523.

Dari segi prestasi jangka pendek, D telah berubah sebanyak +1.81% sejak sejam yang lalu, +2.89% dalam 24 jam dan +8.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DAR Open Network (D) Maklumat Pasaran

No.880

$ 22.57M
$ 22.57M$ 22.57M

$ 112.93K
$ 112.93K$ 112.93K

$ 27.87M
$ 27.87M$ 27.87M

647.87M
647.87M 647.87M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

80.98%

ETH

Had Pasaran semasa DAR Open Network ialah $ 22.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 112.93K. Bekalan edaran D ialah 647.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.87M.

DAR Open Network (D) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DAR Open Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00098+2.89%
30 Hari$ -0.00148-4.08%
60 Hari$ -0.00251-6.73%
90 Hari$ +0.00426+13.93%
Perubahan Harga DAR Open Network Hari Ini

Hari ini, D mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00098 (+2.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDAR Open Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00148 (-4.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DAR Open Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, D mengalami perubahan sebanyak $ -0.00251 (-6.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DAR Open Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00426 (+13.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DAR Open Network (D)?

Semak DAR Open Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DAR Open Network (D)

DAR Open Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DAR Open Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak D ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DAR Open Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DAR Open Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DAR Open Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DAR Open Network (D) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DAR Open Network (D) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAR Open Network.

Semak DAR Open Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik DAR Open Network (D)

Memahami tokenomik DAR Open Network (D) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token D dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DAR Open Network (D)

Mencari cara membeli DAR Open Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DAR Open Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

D kepada Mata Wang Tempatan

1 DAR Open Network(D) ke VND
916.8146
1 DAR Open Network(D) ke AUD
A$0.0519116
1 DAR Open Network(D) ke GBP
0.0254332
1 DAR Open Network(D) ke EUR
0.0292656
1 DAR Open Network(D) ke USD
$0.03484
1 DAR Open Network(D) ke MYR
RM0.146328
1 DAR Open Network(D) ke TRY
1.4381952
1 DAR Open Network(D) ke JPY
¥5.08664
1 DAR Open Network(D) ke ARS
ARS$50.9353832
1 DAR Open Network(D) ke RUB
2.8979912
1 DAR Open Network(D) ke INR
3.0666168
1 DAR Open Network(D) ke IDR
Rp571.1474496
1 DAR Open Network(D) ke KRW
48.1213564
1 DAR Open Network(D) ke PHP
1.9810024
1 DAR Open Network(D) ke EGP
￡E.1.6747588
1 DAR Open Network(D) ke BRL
R$0.184652
1 DAR Open Network(D) ke CAD
C$0.0477308
1 DAR Open Network(D) ke BDT
4.243512
1 DAR Open Network(D) ke NGN
52.0774384
1 DAR Open Network(D) ke COP
$135.564182
1 DAR Open Network(D) ke ZAR
R.0.6055192
1 DAR Open Network(D) ke UAH
1.4343628
1 DAR Open Network(D) ke VES
Bs5.5744
1 DAR Open Network(D) ke CLP
$33.06316
1 DAR Open Network(D) ke PKR
Rs9.8889856
1 DAR Open Network(D) ke KZT
18.8526208
1 DAR Open Network(D) ke THB
฿1.1054732
1 DAR Open Network(D) ke TWD
NT$1.0497292
1 DAR Open Network(D) ke AED
د.إ0.1278628
1 DAR Open Network(D) ke CHF
Fr0.0271752
1 DAR Open Network(D) ke HKD
HK$0.2710552
1 DAR Open Network(D) ke AMD
֏13.322816
1 DAR Open Network(D) ke MAD
.د.م0.3125148
1 DAR Open Network(D) ke MXN
$0.6382688
1 DAR Open Network(D) ke SAR
ريال0.13065
1 DAR Open Network(D) ke PLN
0.1250756
1 DAR Open Network(D) ke RON
лв0.1487668
1 DAR Open Network(D) ke SEK
kr0.3219216
1 DAR Open Network(D) ke BGN
лв0.057486
1 DAR Open Network(D) ke HUF
Ft11.4717668
1 DAR Open Network(D) ke CZK
0.7156136
1 DAR Open Network(D) ke KWD
د.ك0.0106262
1 DAR Open Network(D) ke ILS
0.1160172
1 DAR Open Network(D) ke AOA
Kz31.7590988
1 DAR Open Network(D) ke BHD
.د.ب0.01313468
1 DAR Open Network(D) ke BMD
$0.03484
1 DAR Open Network(D) ke DKK
kr0.219492
1 DAR Open Network(D) ke HNL
L0.9138532
1 DAR Open Network(D) ke MUR
1.57651
1 DAR Open Network(D) ke NAD
$0.6051708
1 DAR Open Network(D) ke NOK
kr0.3407352
1 DAR Open Network(D) ke NZD
$0.0581828
1 DAR Open Network(D) ke PAB
B/.0.03484
1 DAR Open Network(D) ke PGK
K0.1456312
1 DAR Open Network(D) ke QAR
ر.ق0.1268176
1 DAR Open Network(D) ke RSD
дин.3.4488116

DAR Open Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DAR Open Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DAR Open Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DAR Open Network

Berapakah nilai DAR Open Network (D) hari ini?
Harga langsung D dalam USD ialah 0.03484 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa D ke USD?
Harga semasa D ke USD ialah $ 0.03484. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DAR Open Network?
Had pasaran untuk D ialah $ 22.57M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran D?
Bekalan edaran D ialah 647.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) D?
D mencapai harga ATH sebanyak 4.906281429450312 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa D?
D melihat harga ATL sebanyak 0.02627674600840523 USD.
Berapakah jumlah dagangan D?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Dialah $ 112.93K USD.
Adakah D akan naik lebih tinggi tahun ini?
D mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Dramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
