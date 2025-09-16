Lagi Mengenai DADDY

Daddy Tate Logo

Daddy TateHargae(DADDY)

$0.02955
-0.67%1D
USD
Daddy Tate (DADDY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:50 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.02933
24J Rendah
$ 0.0311
24J Tinggi

-1.04%

-0.67%

+5.16%

+5.16%

Daddy Tate (DADDY) harga masa nyata ialah $ 0.02955. Sepanjang 24 jam yang lalu, DADDY didagangkan antara $ 0.02933 rendah dan $ 0.0311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DADDY sepanjang masa ialah $ 0.2924734098553782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019893218377353056.

Dari segi prestasi jangka pendek, DADDY telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, -0.67% dalam 24 jam dan +5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Daddy Tate (DADDY) Maklumat Pasaran

No.959

$ 17.72M
$ 60.44K
$ 29.54M
599.64M
999,689,062
599,638,283.838481
59.98%

SOL

Had Pasaran semasa Daddy Tate ialah $ 17.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.44K. Bekalan edaran DADDY ialah 599.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599638283.838481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.54M.

Daddy Tate (DADDY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Daddy Tate hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001993-0.67%
30 Hari$ -0.00789-21.08%
60 Hari$ +0.00643+27.81%
90 Hari$ -0.00349-10.57%
Perubahan Harga Daddy Tate Hari Ini

Hari ini, DADDY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001993 (-0.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDaddy Tate

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00789 (-21.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Daddy Tate

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DADDY mengalami perubahan sebanyak $ +0.00643 (+27.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Daddy Tate

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00349 (-10.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Daddy Tate (DADDY)?

Semak Daddy Tatehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Daddy Tate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DADDY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Daddy Tate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Daddy Tate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Daddy Tate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Daddy Tate (DADDY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Daddy Tate (DADDY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Daddy Tate.

Semak Daddy Tate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Daddy Tate (DADDY)

Memahami tokenomik Daddy Tate (DADDY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DADDY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Daddy Tate (DADDY)

Mencari cara membeli Daddy Tate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Daddy Tate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DADDY kepada Mata Wang Tempatan

Daddy Tate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Daddy Tate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Daddy Tate Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Daddy Tate

Berapakah nilai Daddy Tate (DADDY) hari ini?
Harga langsung DADDY dalam USD ialah 0.02955 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DADDY ke USD?
Harga semasa DADDY ke USD ialah $ 0.02955. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Daddy Tate?
Had pasaran untuk DADDY ialah $ 17.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DADDY?
Bekalan edaran DADDY ialah 599.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DADDY?
DADDY mencapai harga ATH sebanyak 0.2924734098553782 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DADDY?
DADDY melihat harga ATL sebanyak 0.019893218377353056 USD.
Berapakah jumlah dagangan DADDY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DADDYialah $ 60.44K USD.
Adakah DADDY akan naik lebih tinggi tahun ini?
DADDY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DADDYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:50 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

