Apakah itu Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Constellation Berapakah nilai Constellation (DAG) hari ini? Harga langsung DAG dalam USD ialah 0.03214 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DAG ke USD? $ 0.03214 . Lihat Harga semasa DAG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Constellation? Had pasaran untuk DAG ialah $ 92.35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DAG? Bekalan edaran DAG ialah 2.87B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAG? DAG mencapai harga ATH sebanyak 0.46243835 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAG? DAG melihat harga ATL sebanyak 0.000896775299386 USD . Berapakah jumlah dagangan DAG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAGialah $ 151.82K USD . Adakah DAG akan naik lebih tinggi tahun ini? DAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Constellation (DAG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

