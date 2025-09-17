Apakah itu DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak DAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang DAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DAI (DAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DAI (DAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAI.

Semak DAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik DAI (DAI)

Memahami tokenomik DAI (DAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DAI (DAI)

Mencari cara membeli DAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DAI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

DAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DAI Berapakah nilai DAI (DAI) hari ini? Harga langsung DAI dalam USD ialah 0.9995 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DAI ke USD? $ 0.9995 . Lihat Harga semasa DAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DAI? Had pasaran untuk DAI ialah $ 5.36B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DAI? Bekalan edaran DAI ialah 5.37B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAI? DAI mencapai harga ATH sebanyak 3.668397883943107 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAI? DAI melihat harga ATL sebanyak 0.8970032280541823 USD . Berapakah jumlah dagangan DAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAIialah $ 3.14M USD . Adakah DAI akan naik lebih tinggi tahun ini? DAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DAI (DAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan