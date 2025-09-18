Lagi Mengenai DAM

Reservoir Logo

ReservoirHargae(DAM)

1 DAM ke USD Harga Langsung:

$0.06358
-0.53%1D
USD
Reservoir (DAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:14:17 (UTC+8)

Reservoir (DAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06303
24J Rendah
$ 0.07611
24J Tinggi

$ 0.06303
$ 0.07611
$ 0.14504204109117425
$ 0.03985198012867981
-0.82%

-0.53%

+9.19%

+9.19%

Reservoir (DAM) harga masa nyata ialah $ 0.06352. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAM didagangkan antara $ 0.06303 rendah dan $ 0.07611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAM sepanjang masa ialah $ 0.14504204109117425, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03985198012867981.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAM telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +9.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reservoir (DAM) Maklumat Pasaran

No.1024

$ 12.70M
$ 606.57K
$ 63.52M
199.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.99%

BSC

Had Pasaran semasa Reservoir ialah $ 12.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 606.57K. Bekalan edaran DAM ialah 199.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.52M.

Reservoir (DAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Reservoir hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003388-0.53%
30 Hari$ -0.04428-41.08%
60 Hari$ +0.03232+103.58%
90 Hari$ +0.03232+103.58%
Perubahan Harga Reservoir Hari Ini

Hari ini, DAM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003388 (-0.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReservoir

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04428 (-41.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Reservoir

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DAM mengalami perubahan sebanyak $ +0.03232 (+103.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Reservoir

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03232 (+103.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Reservoir (DAM)?

Semak Reservoirhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Reservoir pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Reservoir di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Reservoir anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Reservoir Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reservoir (DAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reservoir (DAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reservoir.

Semak Reservoir ramalan harga sekarang!

Tokenomik Reservoir (DAM)

Memahami tokenomik Reservoir (DAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Reservoir (DAM)

Mencari cara membeli Reservoir? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Reservoir di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DAM kepada Mata Wang Tempatan

1 Reservoir(DAM) ke VND
1,671.5288
1 Reservoir(DAM) ke AUD
A$0.09528
1 Reservoir(DAM) ke GBP
0.0463696
1 Reservoir(DAM) ke EUR
0.0533568
1 Reservoir(DAM) ke USD
$0.06352
1 Reservoir(DAM) ke MYR
RM0.2655136
1 Reservoir(DAM) ke TRY
2.6221056
1 Reservoir(DAM) ke JPY
¥9.27392
1 Reservoir(DAM) ke ARS
ARS$93.6869184
1 Reservoir(DAM) ke RUB
5.33568
1 Reservoir(DAM) ke INR
5.5757856
1 Reservoir(DAM) ke IDR
Rp1,041.3113088
1 Reservoir(DAM) ke KRW
87.3723952
1 Reservoir(DAM) ke PHP
3.60476
1 Reservoir(DAM) ke EGP
￡E.3.0578528
1 Reservoir(DAM) ke BRL
R$0.336656
1 Reservoir(DAM) ke CAD
C$0.0870224
1 Reservoir(DAM) ke BDT
7.7316544
1 Reservoir(DAM) ke NGN
95.08944
1 Reservoir(DAM) ke COP
$246.2009792
1 Reservoir(DAM) ke ZAR
R.1.1027072
1 Reservoir(DAM) ke UAH
2.6182944
1 Reservoir(DAM) ke VES
Bs10.1632
1 Reservoir(DAM) ke CLP
$60.28048
1 Reservoir(DAM) ke PKR
Rs17.8827856
1 Reservoir(DAM) ke KZT
34.4094192
1 Reservoir(DAM) ke THB
฿2.0142192
1 Reservoir(DAM) ke TWD
NT$1.9062352
1 Reservoir(DAM) ke AED
د.إ0.2331184
1 Reservoir(DAM) ke CHF
Fr0.0495456
1 Reservoir(DAM) ke HKD
HK$0.4935504
1 Reservoir(DAM) ke AMD
֏24.2627344
1 Reservoir(DAM) ke MAD
.د.م0.5691392
1 Reservoir(DAM) ke MXN
$1.1636864
1 Reservoir(DAM) ke SAR
ريال0.2382
1 Reservoir(DAM) ke PLN
0.2274016
1 Reservoir(DAM) ke RON
лв0.2712304
1 Reservoir(DAM) ke SEK
kr0.5881952
1 Reservoir(DAM) ke BGN
лв0.104808
1 Reservoir(DAM) ke HUF
Ft20.8872816
1 Reservoir(DAM) ke CZK
1.3034304
1 Reservoir(DAM) ke KWD
د.ك0.01931008
1 Reservoir(DAM) ke ILS
0.2121568
1 Reservoir(DAM) ke AOA
Kz57.9029264
1 Reservoir(DAM) ke BHD
.د.ب0.02388352
1 Reservoir(DAM) ke BMD
$0.06352
1 Reservoir(DAM) ke DKK
kr0.3995408
1 Reservoir(DAM) ke HNL
L1.6648592
1 Reservoir(DAM) ke MUR
2.861576
1 Reservoir(DAM) ke NAD
$1.1039776
1 Reservoir(DAM) ke NOK
kr0.622496
1 Reservoir(DAM) ke NZD
$0.1060784
1 Reservoir(DAM) ke PAB
B/.0.06352
1 Reservoir(DAM) ke PGK
K0.2648784
1 Reservoir(DAM) ke QAR
ر.ق0.2312128
1 Reservoir(DAM) ke RSD
дин.6.2802224

Reservoir Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Reservoir, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Reservoir Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reservoir

Berapakah nilai Reservoir (DAM) hari ini?
Harga langsung DAM dalam USD ialah 0.06352 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DAM ke USD?
Harga semasa DAM ke USD ialah $ 0.06352. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reservoir?
Had pasaran untuk DAM ialah $ 12.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DAM?
Bekalan edaran DAM ialah 199.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAM?
DAM mencapai harga ATH sebanyak 0.14504204109117425 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAM?
DAM melihat harga ATL sebanyak 0.03985198012867981 USD.
Berapakah jumlah dagangan DAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAMialah $ 606.57K USD.
Adakah DAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
DAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:14:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DAM-ke-USD

Jumlah

DAM
DAM
USD
USD

1 DAM = 0.06351 USD

Berdagang DAM

DAMUSDT
$0.06358
-0.80%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan