DANGNN DAYA COIN Harga Hari Ini

Harga langsung DANGNN DAYA COIN (DANGNN) hari ini ialah $ 0.00003695, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DANGNN kepada USD penukaran adalah $ 0.00003695 setiap DANGNN.

DANGNN DAYA COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 DANGNN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DANGNN didagangkan antara $ 0.00003686 (rendah) dan $ 0.000037 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DANGNN dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.23K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 53.23K$ 53.23K $ 53.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.50K$ 369.50K $ 369.50K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam DGC

Had Pasaran semasa DANGNN DAYA COIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.23K. Bekalan edaran DANGNN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.50K.