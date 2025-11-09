BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga DANGNN DAYA COIN langsung hari ini ialah 0.00003695 USD.DANGNN modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata DANGNN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga DANGNN DAYA COIN langsung hari ini ialah 0.00003695 USD.DANGNN modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata DANGNN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai DANGNN

Maklumat Harga DANGNN

Apakah DANGNN

Kertas putih DANGNN

Laman Web Rasmi DANGNN

Tokenomik DANGNN

Ramalan Harga DANGNN

Sejarah DANGNN

DANGNN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DANGNN-ke-Fiat

DANGNN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DANGNN DAYA COIN Logo

DANGNN DAYA COINHargae(DANGNN)

1 DANGNN ke USD Harga Langsung:

$0.00003695
$0.00003695$0.00003695
-0.05%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:14:26 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN Harga Hari Ini

Harga langsung DANGNN DAYA COIN (DANGNN) hari ini ialah $ 0.00003695, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DANGNN kepada USD penukaran adalah $ 0.00003695 setiap DANGNN.

DANGNN DAYA COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 DANGNN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DANGNN didagangkan antara $ 0.00003686 (rendah) dan $ 0.000037 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DANGNN dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.23K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.23K
$ 53.23K$ 53.23K

$ 369.50K
$ 369.50K$ 369.50K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Had Pasaran semasa DANGNN DAYA COIN ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.23K. Bekalan edaran DANGNN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.50K.

DANGNN DAYA COIN Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
24J Rendah
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
24J Tinggi

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

--
----

--
----

-0.11%

-0.05%

-0.03%

-0.03%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DANGNN DAYA COIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000185-0.05%
30 Hari$ -0.00000005-0.14%
60 Hari$ -0.00000407-9.93%
90 Hari$ +0.00002645+251.90%
Perubahan Harga DANGNN DAYA COIN Hari Ini

Hari ini, DANGNN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000185 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDANGNN DAYA COIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000005 (-0.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DANGNN DAYA COIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DANGNN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000407 (-9.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DANGNN DAYA COIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00002645 (+251.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Semak DANGNN DAYA COINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk DANGNN DAYA COIN

Cerapan dipacu AI yang menganalisis DANGNN DAYA COIN pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga DANGNN DAYA COIN?

DANGNN DAYA COIN price factors include market demand/supply, trading volume, investor sentiment, regulatory news, technological developments, partnerships, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, exchange listings, community adoption, project roadmap progress, and macroeconomic conditions affecting risk assets.

Mengapa orang ingin tahu harga DANGNN DAYA COIN hari ini?

People want to know DANGNN DAYA COIN price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, assessing market trends, calculating potential profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.

Ramalan Harga untuk DANGNN DAYA COIN

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DANGNN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga DANGNN DAYA COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga DANGNN DAYA COIN yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DANGNN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik DANGNN DAYA COIN Ramalan Harga.

Perihal DANGNN DAYA COIN

DANGNN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions and to serve as a decentralized store of value. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. DANGNN's blockchain also supports the development and execution of smart contracts, enabling a wide range of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This positions DANGNN not just as a cryptocurrency, but also as a platform for fostering innovation and development in the decentralized finance (DeFi) space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur DANGNN DAYA COIN dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan DANGNN DAYA COIN? Membeli DANGNN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli DANGNN DAYA COIN. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan DANGNN DAYA COIN (DANGNN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan DANGNN DAYA COIN akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan DANGNN DAYA COIN

Memiliki DANGNN DAYA COIN membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli DANGNN DAYA COIN (DANGNN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DANGNN DAYA COIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DANGNN DAYA COIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DANGNN DAYA COIN

Berapakah nilai 1 DANGNN DAYA COIN pada tahun 2030?
Jika DANGNN DAYA COIN berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga DANGNN DAYA COIN berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:14:26 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang DANGNN DAYA COIN

DANGNN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek DANGNN dengan leveraj. Terokai DANGNN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga DANGNN DAYA COIN langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
DANGNN/USDT
$0.00003695
$0.00003695$0.00003695
+0.10%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04241
$0.04241$0.04241

+112.05%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1059
$0.1059$0.1059

+11.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008376
$0.00008376$0.00008376

+325.17%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000325
$0.0000325$0.0000325

+116.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11852
$0.11852$0.11852

+67.87%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03844
$0.03844$0.03844

+64.20%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015646
$0.000015646$0.000015646

+54.46%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DANGNN-ke-USD

Jumlah

DANGNN
DANGNN
USD
USD

1 DANGNN = 0.00003694 USD