Tokenomik DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Lihat cerapan utama tentang DANGNN DAYA COIN (DANGNN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:36:59 (UTC+8)
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DANGNN DAYA COIN (DANGNN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 369.90K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.021
Terendah Sepanjang Masa:
--
Harga Semasa:
$ 0.00003699
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Maklumat

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

Laman Web Rasmi:
http://dangnncoin.com/
Kertas putih:
https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper
Peneroka Blok:
https://explorer.dangnn.co.kr/

Tokenomik DANGNN DAYA COIN (DANGNN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DANGNN DAYA COIN (DANGNN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DANGNN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DANGNN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DANGNN, terokai DANGNN harga langsung token!


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

