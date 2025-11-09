Dante Games Harga Hari Ini

Harga langsung Dante Games (DANTE) hari ini ialah $ 0.0171, dengan 4.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DANTE kepada USD penukaran adalah $ 0.0171 setiap DANTE.

Dante Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DANTE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DANTE didagangkan antara $ 0.01636 (rendah) dan $ 0.01714 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DANTE dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -9.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.57K.

Dante Games (DANTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 62.57K$ 62.57K $ 62.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.10M$ 17.10M $ 17.10M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam IMMUTABLE

Had Pasaran semasa Dante Games ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.57K. Bekalan edaran DANTE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.10M.