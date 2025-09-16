Lagi Mengenai DAO

DAO MakerHargae(DAO)

$0.1184
-0.58%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:03 (UTC+8)

DAO Maker (DAO) Maklumat Harga (USD)

$ 0.1183
24J Rendah
$ 0.1198
24J Tinggi

$ 0.1183
$ 0.1198
$ 8.75191628
$ 0.10402367680053178
-0.34%

-0.58%

+0.59%

+0.59%

DAO Maker (DAO) harga masa nyata ialah $ 0.1184. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAO didagangkan antara $ 0.1183 rendah dan $ 0.1198 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAO sepanjang masa ialah $ 8.75191628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10402367680053178.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAO telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DAO Maker (DAO) Maklumat Pasaran

$ 24.03M
$ 97.85K
$ 33.01M
203.00M
278,810,173.12243986
ETH

Had Pasaran semasa DAO Maker ialah $ 24.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 97.85K. Bekalan edaran DAO ialah 203.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 278810173.12243986. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.01M.

DAO Maker (DAO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DAO Maker hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000691-0.58%
30 Hari$ -0.0062-4.98%
60 Hari$ -0.0123-9.42%
90 Hari$ -0.0037-3.04%
Perubahan Harga DAO Maker Hari Ini

Hari ini, DAO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000691 (-0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDAO Maker

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0062 (-4.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DAO Maker

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DAO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0123 (-9.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DAO Maker

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0037 (-3.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DAO Maker (DAO)?

Semak DAO Makerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DAO Maker pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DAO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DAO Maker di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DAO Maker anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DAO Maker Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DAO Maker (DAO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DAO Maker (DAO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAO Maker.

Semak DAO Maker ramalan harga sekarang!

Tokenomik DAO Maker (DAO)

Memahami tokenomik DAO Maker (DAO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DAO Maker (DAO)

Mencari cara membeli DAO Maker? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DAO Maker di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DAO kepada Mata Wang Tempatan

1 DAO Maker(DAO) ke VND
3,115.696
1 DAO Maker(DAO) ke AUD
A$0.176416
1 DAO Maker(DAO) ke GBP
0.086432
1 DAO Maker(DAO) ke EUR
0.099456
1 DAO Maker(DAO) ke USD
$0.1184
1 DAO Maker(DAO) ke MYR
RM0.49728
1 DAO Maker(DAO) ke TRY
4.886368
1 DAO Maker(DAO) ke JPY
¥17.2864
1 DAO Maker(DAO) ke ARS
ARS$173.098432
1 DAO Maker(DAO) ke RUB
9.83312
1 DAO Maker(DAO) ke INR
10.4192
1 DAO Maker(DAO) ke IDR
Rp1,940.983296
1 DAO Maker(DAO) ke KRW
163.535264
1 DAO Maker(DAO) ke PHP
6.728672
1 DAO Maker(DAO) ke EGP
￡E.5.692672
1 DAO Maker(DAO) ke BRL
R$0.628704
1 DAO Maker(DAO) ke CAD
C$0.162208
1 DAO Maker(DAO) ke BDT
14.42112
1 DAO Maker(DAO) ke NGN
176.715552
1 DAO Maker(DAO) ke COP
$460.70032
1 DAO Maker(DAO) ke ZAR
R.2.05424
1 DAO Maker(DAO) ke UAH
4.874528
1 DAO Maker(DAO) ke VES
Bs18.944
1 DAO Maker(DAO) ke CLP
$112.3616
1 DAO Maker(DAO) ke PKR
Rs33.606656
1 DAO Maker(DAO) ke KZT
64.068608
1 DAO Maker(DAO) ke THB
฿3.74736
1 DAO Maker(DAO) ke TWD
NT$3.560288
1 DAO Maker(DAO) ke AED
د.إ0.434528
1 DAO Maker(DAO) ke CHF
Fr0.092352
1 DAO Maker(DAO) ke HKD
HK$0.921152
1 DAO Maker(DAO) ke AMD
֏45.27616
1 DAO Maker(DAO) ke MAD
.د.م1.062048
1 DAO Maker(DAO) ke MXN
$2.171456
1 DAO Maker(DAO) ke SAR
ريال0.444
1 DAO Maker(DAO) ke PLN
0.425056
1 DAO Maker(DAO) ke RON
лв0.505568
1 DAO Maker(DAO) ke SEK
kr1.092832
1 DAO Maker(DAO) ke BGN
лв0.19536
1 DAO Maker(DAO) ke HUF
Ft38.946496
1 DAO Maker(DAO) ke CZK
2.430752
1 DAO Maker(DAO) ke KWD
د.ك0.036112
1 DAO Maker(DAO) ke ILS
0.394272
1 DAO Maker(DAO) ke AOA
Kz107.929888
1 DAO Maker(DAO) ke BHD
.د.ب0.0446368
1 DAO Maker(DAO) ke BMD
$0.1184
1 DAO Maker(DAO) ke DKK
kr0.74592
1 DAO Maker(DAO) ke HNL
L3.105632
1 DAO Maker(DAO) ke MUR
5.3576
1 DAO Maker(DAO) ke NAD
$2.056608
1 DAO Maker(DAO) ke NOK
kr1.157952
1 DAO Maker(DAO) ke NZD
$0.197728
1 DAO Maker(DAO) ke PAB
B/.0.1184
1 DAO Maker(DAO) ke PGK
K0.494912
1 DAO Maker(DAO) ke QAR
ر.ق0.430976
1 DAO Maker(DAO) ke RSD
дин.11.713312

DAO Maker Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DAO Maker, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DAO Maker Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DAO Maker

Berapakah nilai DAO Maker (DAO) hari ini?
Harga langsung DAO dalam USD ialah 0.1184 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DAO ke USD?
Harga semasa DAO ke USD ialah $ 0.1184. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DAO Maker?
Had pasaran untuk DAO ialah $ 24.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DAO?
Bekalan edaran DAO ialah 203.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAO?
DAO mencapai harga ATH sebanyak 8.75191628 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAO?
DAO melihat harga ATL sebanyak 0.10402367680053178 USD.
Berapakah jumlah dagangan DAO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAOialah $ 97.85K USD.
Adakah DAO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DAO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:03 (UTC+8)

DAO Maker (DAO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

