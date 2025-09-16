Apakah itu DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DAO Maker (DAO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DAO Maker (DAO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAO Maker.

Tokenomik DAO Maker (DAO)

Memahami tokenomik DAO Maker (DAO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DAO Maker (DAO)

DAO kepada Mata Wang Tempatan

DAO Maker Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DAO Maker, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DAO Maker Berapakah nilai DAO Maker (DAO) hari ini? Harga langsung DAO dalam USD ialah 0.1184 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DAO ke USD? $ 0.1184 . Lihat Harga semasa DAO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DAO Maker? Had pasaran untuk DAO ialah $ 24.03M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DAO? Bekalan edaran DAO ialah 203.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAO? DAO mencapai harga ATH sebanyak 8.75191628 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAO? DAO melihat harga ATL sebanyak 0.10402367680053178 USD . Berapakah jumlah dagangan DAO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAOialah $ 97.85K USD . Adakah DAO akan naik lebih tinggi tahun ini? DAO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DAO Maker (DAO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

