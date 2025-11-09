DarkStar Harga Hari Ini

Harga langsung DarkStar (DARKSTAR) hari ini ialah $ 0.11748, dengan 2.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DARKSTAR kepada USD penukaran adalah $ 0.11748 setiap DARKSTAR.

DarkStar kini berada pada kedudukan #618 mengikut permodalan pasaran pada $ 34.46M, dengan bekalan edaran sebanyak 293.33M DARKSTAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DARKSTAR didagangkan antara $ 0.11269 (rendah) dan $ 0.13789 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.161582695041003, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.055093699723331745.

Dalam prestasi jangka pendek, DARKSTAR dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -18.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.59K.

DarkStar (DARKSTAR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.618 Modal Pasaran $ 34.46M$ 34.46M $ 34.46M Kelantangan (24J) $ 60.59K$ 60.59K $ 60.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.48M$ 117.48M $ 117.48M Bekalan Peredaran 293.33M 293.33M 293.33M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 29.33% Rantaian Blok Awam BSC

