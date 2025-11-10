Lagi Mengenai DARKSTAR
Maklumat Harga DARKSTAR
Apakah DARKSTAR
Kertas putih DARKSTAR
Laman Web Rasmi DARKSTAR
Tokenomik DARKSTAR
Ramalan Harga DARKSTAR
Sejarah DARKSTAR
DARKSTAR Panduan Membeli
Penukar Mata Wang DARKSTAR-ke-Fiat
DARKSTAR Spot
DARKSTAR Niaga Hadapan USDT-M
Pra-pasaran
Peroleh
Airdrop+
Berita
Blog
Ketahui
Tokenomik DarkStar (DARKSTAR)
DarkStar (DARKSTAR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DarkStar (DARKSTAR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
DarkStar (DARKSTAR) Maklumat
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
Tokenomik DarkStar (DARKSTAR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DarkStar (DARKSTAR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DARKSTAR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DARKSTAR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DARKSTAR, terokai DARKSTAR harga langsung token!
Cara Membeli DARKSTAR
Berminat untuk menambah DarkStar (DARKSTAR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DARKSTAR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
DarkStar (DARKSTAR) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga DARKSTAR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
DARKSTAR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DARKSTAR? Halaman ramalan harga DARKSTAR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
Beli DarkStar (DARKSTAR)
Jumlah
1 DARKSTAR = 0.11901 USD
Berdagang DarkStar (DARKSTAR)
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian