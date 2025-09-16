Apakah itu DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DASH Berapakah nilai DASH (DASH) hari ini? Harga langsung DASH dalam USD ialah 23.39 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DASH ke USD? $ 23.39 . Lihat Harga semasa DASH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DASH? Had pasaran untuk DASH ialah $ 290.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DASH? Bekalan edaran DASH ialah 12.41M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DASH? DASH mencapai harga ATH sebanyak 1,642.219970703125 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DASH? DASH melihat harga ATL sebanyak 0.21389900147914886 USD . Berapakah jumlah dagangan DASH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DASHialah $ 739.03K USD . Adakah DASH akan naik lebih tinggi tahun ini? DASH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DASHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DASH (DASH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

