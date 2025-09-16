Lagi Mengenai DASH

Maklumat Harga DASH

Kertas putih DASH

Laman Web Rasmi DASH

Tokenomik DASH

Ramalan Harga DASH

Sejarah DASH

DASH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DASH-ke-Fiat

DASH Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DASH Logo

DASHHargae(DASH)

1 DASH ke USD Harga Langsung:

$23.41
$23.41$23.41
+1.87%1D
USD
DASH (DASH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:18 (UTC+8)

DASH (DASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 22.76
$ 22.76$ 22.76
24J Rendah
$ 23.77
$ 23.77$ 23.77
24J Tinggi

$ 22.76
$ 22.76$ 22.76

$ 23.77
$ 23.77$ 23.77

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

-1.19%

+1.87%

-5.80%

-5.80%

DASH (DASH) harga masa nyata ialah $ 23.39. Sepanjang 24 jam yang lalu, DASH didagangkan antara $ 22.76 rendah dan $ 23.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DASH sepanjang masa ialah $ 1,642.219970703125, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.21389900147914886.

Dari segi prestasi jangka pendek, DASH telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, +1.87% dalam 24 jam dan -5.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DASH (DASH) Maklumat Pasaran

No.165

$ 290.28M
$ 290.28M$ 290.28M

$ 739.03K
$ 739.03K$ 739.03K

$ 442.07M
$ 442.07M$ 442.07M

12.41M
12.41M 12.41M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,410,337.56263893
12,410,337.56263893 12,410,337.56263893

65.66%

0.01%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

Had Pasaran semasa DASH ialah $ 290.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 739.03K. Bekalan edaran DASH ialah 12.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12410337.56263893. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 442.07M.

DASH (DASH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DASH hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.4297+1.87%
30 Hari$ +0.02+0.08%
60 Hari$ -0.2-0.85%
90 Hari$ +3.82+19.51%
Perubahan Harga DASH Hari Ini

Hari ini, DASH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.4297 (+1.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDASH

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02 (+0.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DASH

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DASH mengalami perubahan sebanyak $ -0.2 (-0.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DASH

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.82 (+19.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DASH (DASH)?

Semak DASHhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DASH pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DASH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DASH di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DASH anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DASH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DASH (DASH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DASH (DASH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DASH.

Semak DASH ramalan harga sekarang!

Tokenomik DASH (DASH)

Memahami tokenomik DASH (DASH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DASH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DASH (DASH)

Mencari cara membeli DASH? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DASH di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DASH kepada Mata Wang Tempatan

1 DASH(DASH) ke VND
615,507.85
1 DASH(DASH) ke AUD
A$34.8511
1 DASH(DASH) ke GBP
17.0747
1 DASH(DASH) ke EUR
19.6476
1 DASH(DASH) ke USD
$23.39
1 DASH(DASH) ke MYR
RM98.238
1 DASH(DASH) ke TRY
965.3053
1 DASH(DASH) ke JPY
¥3,414.94
1 DASH(DASH) ke ARS
ARS$34,195.7122
1 DASH(DASH) ke RUB
1,942.5395
1 DASH(DASH) ke INR
2,058.32
1 DASH(DASH) ke IDR
Rp383,442.5616
1 DASH(DASH) ke KRW
32,306.5019
1 DASH(DASH) ke PHP
1,329.2537
1 DASH(DASH) ke EGP
￡E.1,124.5912
1 DASH(DASH) ke BRL
R$124.2009
1 DASH(DASH) ke CAD
C$32.0443
1 DASH(DASH) ke BDT
2,848.902
1 DASH(DASH) ke NGN
34,910.2767
1 DASH(DASH) ke COP
$91,011.6595
1 DASH(DASH) ke ZAR
R.405.8165
1 DASH(DASH) ke UAH
962.9663
1 DASH(DASH) ke VES
Bs3,742.4
1 DASH(DASH) ke CLP
$22,197.11
1 DASH(DASH) ke PKR
Rs6,639.0176
1 DASH(DASH) ke KZT
12,656.7968
1 DASH(DASH) ke THB
฿740.2935
1 DASH(DASH) ke TWD
NT$703.3373
1 DASH(DASH) ke AED
د.إ85.8413
1 DASH(DASH) ke CHF
Fr18.2442
1 DASH(DASH) ke HKD
HK$181.9742
1 DASH(DASH) ke AMD
֏8,944.336
1 DASH(DASH) ke MAD
.د.م209.8083
1 DASH(DASH) ke MXN
$428.9726
1 DASH(DASH) ke SAR
ريال87.7125
1 DASH(DASH) ke PLN
83.9701
1 DASH(DASH) ke RON
лв99.8753
1 DASH(DASH) ke SEK
kr215.8897
1 DASH(DASH) ke BGN
лв38.5935
1 DASH(DASH) ke HUF
Ft7,693.9066
1 DASH(DASH) ke CZK
480.1967
1 DASH(DASH) ke KWD
د.ك7.13395
1 DASH(DASH) ke ILS
77.8887
1 DASH(DASH) ke AOA
Kz21,321.6223
1 DASH(DASH) ke BHD
.د.ب8.81803
1 DASH(DASH) ke BMD
$23.39
1 DASH(DASH) ke DKK
kr147.357
1 DASH(DASH) ke HNL
L613.5197
1 DASH(DASH) ke MUR
1,058.3975
1 DASH(DASH) ke NAD
$406.2843
1 DASH(DASH) ke NOK
kr228.7542
1 DASH(DASH) ke NZD
$39.0613
1 DASH(DASH) ke PAB
B/.23.39
1 DASH(DASH) ke PGK
K97.7702
1 DASH(DASH) ke QAR
ر.ق85.1396
1 DASH(DASH) ke RSD
дин.2,313.9727

DASH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DASH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DASH Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DASH

Berapakah nilai DASH (DASH) hari ini?
Harga langsung DASH dalam USD ialah 23.39 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DASH ke USD?
Harga semasa DASH ke USD ialah $ 23.39. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DASH?
Had pasaran untuk DASH ialah $ 290.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DASH?
Bekalan edaran DASH ialah 12.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DASH?
DASH mencapai harga ATH sebanyak 1,642.219970703125 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DASH?
DASH melihat harga ATL sebanyak 0.21389900147914886 USD.
Berapakah jumlah dagangan DASH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DASHialah $ 739.03K USD.
Adakah DASH akan naik lebih tinggi tahun ini?
DASH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DASHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:18 (UTC+8)

DASH (DASH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DASH-ke-USD

Jumlah

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 23.39 USD

Berdagang DASH

DASHUSDT
$23.41
$23.41$23.41
+2.00%
DASHBTC
$0.0002034
$0.0002034$0.0002034
+1.80%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan