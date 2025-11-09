Datasoul Harga Hari Ini

Harga langsung Datasoul (DATASOUL) hari ini ialah $ 0.0000000048764, dengan 49.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DATASOUL kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000048764 setiap DATASOUL.

Datasoul kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DATASOUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DATASOUL didagangkan antara $ 0.0000000031677 (rendah) dan $ 0.0000000051274 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DATASOUL dipindahkan +0.30% dalam sejam terakhir dan +287.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 896.58K.

Datasoul (DATASOUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 896.58K$ 896.58K $ 896.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 975.28$ 975.28 $ 975.28 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Datasoul ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 896.58K. Bekalan edaran DATASOUL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 975.28.