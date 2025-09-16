Lagi Mengenai DBC

DeepBrain Chain Logo

DeepBrain ChainHargae(DBC)

1 DBC ke USD Harga Langsung:

$0.0006543
$0.0006543$0.0006543
+0.73%1D
USD
DeepBrain Chain (DBC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:37:31 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000601
$ 0.000601$ 0.000601
24J Rendah
$ 0.0007099
$ 0.0007099$ 0.0007099
24J Tinggi

$ 0.000601
$ 0.000601$ 0.000601

$ 0.0007099
$ 0.0007099$ 0.0007099

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

+0.15%

+0.73%

+67.29%

+67.29%

DeepBrain Chain (DBC) harga masa nyata ialah $ 0.0006543. Sepanjang 24 jam yang lalu, DBC didagangkan antara $ 0.000601 rendah dan $ 0.0007099 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DBC sepanjang masa ialah $ 0.6586530208587646, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000353639298356.

Dari segi prestasi jangka pendek, DBC telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +67.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeepBrain Chain (DBC) Maklumat Pasaran

No.1633

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

$ 15.54K
$ 15.54K$ 15.54K

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

Had Pasaran semasa DeepBrain Chain ialah $ 3.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.54K. Bekalan edaran DBC ialah 5.43B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.54M.

DeepBrain Chain (DBC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeepBrain Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000004742+0.73%
30 Hari$ +0.0001075+19.65%
60 Hari$ +0.0001363+26.31%
90 Hari$ +0.0001143+21.16%
Perubahan Harga DeepBrain Chain Hari Ini

Hari ini, DBC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000004742 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeepBrain Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001075 (+19.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeepBrain Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DBC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001363 (+26.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeepBrain Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001143 (+21.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeepBrain Chain (DBC)?

Semak DeepBrain Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeepBrain Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DBC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DeepBrain Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DeepBrain Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DeepBrain Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeepBrain Chain (DBC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeepBrain Chain (DBC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeepBrain Chain.

Semak DeepBrain Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeepBrain Chain (DBC)

Memahami tokenomik DeepBrain Chain (DBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DBC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeepBrain Chain (DBC)

Mencari cara membeli DeepBrain Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DeepBrain Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DBC kepada Mata Wang Tempatan

1 DeepBrain Chain(DBC) ke VND
17.2179045
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AUD
A$0.000974907
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GBP
0.000477639
1 DeepBrain Chain(DBC) ke EUR
0.000549612
1 DeepBrain Chain(DBC) ke USD
$0.0006543
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MYR
RM0.00274806
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TRY
0.027016047
1 DeepBrain Chain(DBC) ke JPY
¥0.0961821
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ARS
ARS$0.959380461
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RUB
0.05417604
1 DeepBrain Chain(DBC) ke INR
0.057617658
1 DeepBrain Chain(DBC) ke IDR
Rp10.726227792
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KRW
0.903725703
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PHP
0.037242756
1 DeepBrain Chain(DBC) ke EGP
￡E.0.031491459
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BRL
R$0.00346779
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CAD
C$0.000896391
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BDT
0.07969374
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NGN
0.978021468
1 DeepBrain Chain(DBC) ke COP
$2.555859375
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ZAR
R.0.011352105
1 DeepBrain Chain(DBC) ke UAH
0.026937531
1 DeepBrain Chain(DBC) ke VES
Bs0.104688
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CLP
$0.6209307
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PKR
Rs0.185716512
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KZT
0.354054816
1 DeepBrain Chain(DBC) ke THB
฿0.020747853
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TWD
NT$0.019740231
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AED
د.إ0.002401281
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CHF
Fr0.000516897
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HKD
HK$0.005090454
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AMD
֏0.25020432
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MAD
.د.م0.005869071
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MXN
$0.011993319
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SAR
ريال0.002453625
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PLN
0.00235548
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RON
лв0.002800404
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SEK
kr0.006052275
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BGN
лв0.001079595
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HUF
Ft0.216082575
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CZK
0.013485123
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KWD
د.ك0.0001995615
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ILS
0.002185362
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AOA
Kz0.596440251
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BHD
.د.ب0.0002460168
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BMD
$0.0006543
1 DeepBrain Chain(DBC) ke DKK
kr0.004135176
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HNL
L0.017162289
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MUR
0.029607075
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NAD
$0.011365191
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NOK
kr0.00641214
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NZD
$0.001092681
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PAB
B/.0.0006543
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PGK
K0.002734974
1 DeepBrain Chain(DBC) ke QAR
ر.ق0.002381652
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RSD
дин.0.064958904

DeepBrain Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeepBrain Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeepBrain Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeepBrain Chain

Berapakah nilai DeepBrain Chain (DBC) hari ini?
Harga langsung DBC dalam USD ialah 0.0006543 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DBC ke USD?
Harga semasa DBC ke USD ialah $ 0.0006543. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeepBrain Chain?
Had pasaran untuk DBC ialah $ 3.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DBC?
Bekalan edaran DBC ialah 5.43B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DBC?
DBC mencapai harga ATH sebanyak 0.6586530208587646 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DBC?
DBC melihat harga ATL sebanyak 0.000353639298356 USD.
Berapakah jumlah dagangan DBC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DBCialah $ 15.54K USD.
Adakah DBC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DBC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DBCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:37:31 (UTC+8)

