deBridge Logo

deBridgeHargae(DBR)

1 DBR ke USD Harga Langsung:

$0.02236
-0.93%1D
USD
deBridge (DBR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:37:45 (UTC+8)

deBridge (DBR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02229
24J Rendah
$ 0.02302
24J Tinggi

$ 0.02229
$ 0.02302
$ 0.05499267372684524
$ 0.013264730640477866
-0.05%

-0.92%

-4.24%

-4.24%

deBridge (DBR) harga masa nyata ialah $ 0.02236. Sepanjang 24 jam yang lalu, DBR didagangkan antara $ 0.02229 rendah dan $ 0.02302 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DBR sepanjang masa ialah $ 0.05499267372684524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.013264730640477866.

Dari segi prestasi jangka pendek, DBR telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.92% dalam 24 jam dan -4.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

deBridge (DBR) Maklumat Pasaran

No.622

$ 43.04M
$ 55.67K
$ 223.60M
1.92B
10,000,000,000
10,000,000,000
19.24%

2024-10-16 00:00:00

SOL

Had Pasaran semasa deBridge ialah $ 43.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.67K. Bekalan edaran DBR ialah 1.92B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.60M.

deBridge (DBR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk deBridge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002099-0.92%
30 Hari$ -0.00189-7.80%
60 Hari$ +0.00155+7.44%
90 Hari$ +0.00834+59.48%
Perubahan Harga deBridge Hari Ini

Hari ini, DBR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002099 (-0.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarideBridge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00189 (-7.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari deBridge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DBR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00155 (+7.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari deBridge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00834 (+59.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga deBridge (DBR)?

Semak deBridgehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu deBridge (DBR)

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

deBridge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus deBridge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DBR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang deBridge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian deBridge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

deBridge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai deBridge (DBR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset deBridge (DBR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk deBridge.

Semak deBridge ramalan harga sekarang!

Tokenomik deBridge (DBR)

Memahami tokenomik deBridge (DBR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DBR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli deBridge (DBR)

Mencari cara membeli deBridge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah deBridge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DBR kepada Mata Wang Tempatan

1 deBridge(DBR) ke VND
588.4034
1 deBridge(DBR) ke AUD
A$0.0333164
1 deBridge(DBR) ke GBP
0.0163228
1 deBridge(DBR) ke EUR
0.0187824
1 deBridge(DBR) ke USD
$0.02236
1 deBridge(DBR) ke MYR
RM0.093912
1 deBridge(DBR) ke TRY
0.9232444
1 deBridge(DBR) ke JPY
¥3.28692
1 deBridge(DBR) ke ARS
ARS$32.7857972
1 deBridge(DBR) ke RUB
1.851408
1 deBridge(DBR) ke INR
1.9690216
1 deBridge(DBR) ke IDR
Rp366.5573184
1 deBridge(DBR) ke KRW
30.8838556
1 deBridge(DBR) ke PHP
1.2727312
1 deBridge(DBR) ke EGP
￡E.1.0761868
1 deBridge(DBR) ke BRL
R$0.118508
1 deBridge(DBR) ke CAD
C$0.0306332
1 deBridge(DBR) ke BDT
2.723448
1 deBridge(DBR) ke NGN
33.4228336
1 deBridge(DBR) ke COP
$87.34375
1 deBridge(DBR) ke ZAR
R.0.387946
1 deBridge(DBR) ke UAH
0.9205612
1 deBridge(DBR) ke VES
Bs3.5776
1 deBridge(DBR) ke CLP
$21.21964
1 deBridge(DBR) ke PKR
Rs6.3466624
1 deBridge(DBR) ke KZT
12.0994432
1 deBridge(DBR) ke THB
฿0.7090356
1 deBridge(DBR) ke TWD
NT$0.6746012
1 deBridge(DBR) ke AED
د.إ0.0820612
1 deBridge(DBR) ke CHF
Fr0.0176644
1 deBridge(DBR) ke HKD
HK$0.1739608
1 deBridge(DBR) ke AMD
֏8.550464
1 deBridge(DBR) ke MAD
.د.م0.2005692
1 deBridge(DBR) ke MXN
$0.4098588
1 deBridge(DBR) ke SAR
ريال0.08385
1 deBridge(DBR) ke PLN
0.080496
1 deBridge(DBR) ke RON
лв0.0957008
1 deBridge(DBR) ke SEK
kr0.20683
1 deBridge(DBR) ke BGN
лв0.036894
1 deBridge(DBR) ke HUF
Ft7.38439
1 deBridge(DBR) ke CZK
0.4608396
1 deBridge(DBR) ke KWD
د.ك0.0068198
1 deBridge(DBR) ke ILS
0.0746824
1 deBridge(DBR) ke AOA
Kz20.3827052
1 deBridge(DBR) ke BHD
.د.ب0.00840736
1 deBridge(DBR) ke BMD
$0.02236
1 deBridge(DBR) ke DKK
kr0.1413152
1 deBridge(DBR) ke HNL
L0.5865028
1 deBridge(DBR) ke MUR
1.01179
1 deBridge(DBR) ke NAD
$0.3883932
1 deBridge(DBR) ke NOK
kr0.219128
1 deBridge(DBR) ke NZD
$0.0373412
1 deBridge(DBR) ke PAB
B/.0.02236
1 deBridge(DBR) ke PGK
K0.0934648
1 deBridge(DBR) ke QAR
ر.ق0.0813904
1 deBridge(DBR) ke RSD
deBridge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang deBridge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web deBridge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai deBridge

Berapakah nilai deBridge (DBR) hari ini?
Harga langsung DBR dalam USD ialah 0.02236 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DBR ke USD?
Harga semasa DBR ke USD ialah $ 0.02236. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran deBridge?
Had pasaran untuk DBR ialah $ 43.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DBR?
Bekalan edaran DBR ialah 1.92B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DBR?
DBR mencapai harga ATH sebanyak 0.05499267372684524 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DBR?
DBR melihat harga ATL sebanyak 0.013264730640477866 USD.
Berapakah jumlah dagangan DBR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DBRialah $ 55.67K USD.
Adakah DBR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DBR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DBRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

