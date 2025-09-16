Lagi Mengenai DC

DogechainHargae(DC)

1 DC ke USD Harga Langsung:

$0.00002707
$0.00002707$0.00002707
-1.16%1D
USD
Dogechain (DC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:39:52 (UTC+8)

Dogechain (DC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002639
$ 0.00002639$ 0.00002639
24J Rendah
$ 0.00002806
$ 0.00002806$ 0.00002806
24J Tinggi

$ 0.00002639
$ 0.00002639$ 0.00002639

$ 0.00002806
$ 0.00002806$ 0.00002806

$ 0.004501279849169058
$ 0.004501279849169058$ 0.004501279849169058

$ 0.00002632389691556
$ 0.00002632389691556$ 0.00002632389691556

-0.77%

-1.16%

-3.46%

-3.46%

Dogechain (DC) harga masa nyata ialah $ 0.00002707. Sepanjang 24 jam yang lalu, DC didagangkan antara $ 0.00002639 rendah dan $ 0.00002806 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DC sepanjang masa ialah $ 0.004501279849169058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002632389691556.

Dari segi prestasi jangka pendek, DC telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -3.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dogechain (DC) Maklumat Pasaran

No.1948

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

$ 57.73K
$ 57.73K$ 57.73K

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

61.84B
61.84B 61.84B

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

169,576,384,945.11832
169,576,384,945.11832 169,576,384,945.11832

30.92%

DOGECHAIN

Had Pasaran semasa Dogechain ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.73K. Bekalan edaran DC ialah 61.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 169576384945.11832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.41M.

Dogechain (DC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dogechain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000003177-1.16%
30 Hari$ -0.00000924-25.45%
60 Hari$ -0.00001908-41.35%
90 Hari$ -0.00002973-52.35%
Perubahan Harga Dogechain Hari Ini

Hari ini, DC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000003177 (-1.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDogechain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000924 (-25.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dogechain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00001908 (-41.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dogechain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00002973 (-52.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dogechain (DC)?

Semak Dogechainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Dogechain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dogechain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dogechain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dogechain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dogechain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dogechain (DC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dogechain (DC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dogechain.

Semak Dogechain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dogechain (DC)

Memahami tokenomik Dogechain (DC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dogechain (DC)

Mencari cara membeli Dogechain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dogechain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DC kepada Mata Wang Tempatan

Dogechain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dogechain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Dogechain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dogechain

Berapakah nilai Dogechain (DC) hari ini?
Harga langsung DC dalam USD ialah 0.00002707 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DC ke USD?
Harga semasa DC ke USD ialah $ 0.00002707. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dogechain?
Had pasaran untuk DC ialah $ 1.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DC?
Bekalan edaran DC ialah 61.84B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DC?
DC mencapai harga ATH sebanyak 0.004501279849169058 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DC?
DC melihat harga ATL sebanyak 0.00002632389691556 USD.
Berapakah jumlah dagangan DC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCialah $ 57.73K USD.
Adakah DC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:39:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

