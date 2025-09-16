Apakah itu Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Dogechain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dogechain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak DC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Dogechain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dogechain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dogechain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dogechain (DC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dogechain (DC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dogechain.

Semak Dogechain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dogechain (DC)

Memahami tokenomik Dogechain (DC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dogechain (DC)

Mencari cara membeli Dogechain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dogechain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Dogechain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dogechain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dogechain Berapakah nilai Dogechain (DC) hari ini? Harga langsung DC dalam USD ialah 0.00002707 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DC ke USD? $ 0.00002707 . Lihat Harga semasa DC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dogechain? Had pasaran untuk DC ialah $ 1.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DC? Bekalan edaran DC ialah 61.84B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DC? DC mencapai harga ATH sebanyak 0.004501279849169058 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DC? DC melihat harga ATL sebanyak 0.00002632389691556 USD . Berapakah jumlah dagangan DC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCialah $ 57.73K USD . Adakah DC akan naik lebih tinggi tahun ini? DC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Dogechain (DC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC