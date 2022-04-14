Tokenomik Dogechain (DC)

Lihat cerapan utama tentang Dogechain (DC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dogechain (DC) Maklumat

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Laman Web Rasmi:
https://dogechain.dog/
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180

Dogechain (DC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dogechain (DC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.73M
Jumlah Bekalan:
$ 169.58B
Bekalan Edaran:
$ 61.84B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.61M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00735
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002632389691556
Harga Semasa:
$ 0.00002805
Tokenomik Dogechain (DC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dogechain (DC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DC, terokai DC harga langsung token!

Cara Membeli DC

Berminat untuk menambah Dogechain (DC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Dogechain (DC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DC? Halaman ramalan harga DC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.