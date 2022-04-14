Tokenomik DeFi Connect Credit (DCC)

Lihat cerapan utama tentang DeFi Connect Credit (DCC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DeFi Connect Credit (DCC) Maklumat

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

Laman Web Rasmi:
https://deficonnectcredit.xyz
Kertas putih:
https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DeFi Connect Credit (DCC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.00K
$ 6.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0102
$ 0.0102
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.000006
$ 0.000006

Tokenomik DeFi Connect Credit (DCC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DeFi Connect Credit (DCC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DCC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DCC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DCC, terokai DCC harga langsung token!

Cara Membeli DCC

Berminat untuk menambah DeFi Connect Credit (DCC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DCC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

DeFi Connect Credit (DCC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DCC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DCC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DCC? Halaman ramalan harga DCC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.