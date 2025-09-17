Apakah itu DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DecideAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak DCD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang DecideAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DecideAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DecideAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DecideAI (DCD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DecideAI (DCD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DecideAI.

Semak DecideAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik DecideAI (DCD)

Memahami tokenomik DecideAI (DCD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DCD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DecideAI (DCD)

Mencari cara membeli DecideAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DecideAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DCD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

DecideAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DecideAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DecideAI Berapakah nilai DecideAI (DCD) hari ini? Harga langsung DCD dalam USD ialah 0.00499 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DCD ke USD? $ 0.00499 . Lihat Harga semasa DCD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DecideAI? Had pasaran untuk DCD ialah $ 2.44M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DCD? Bekalan edaran DCD ialah 488.68M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DCD? DCD mencapai harga ATH sebanyak 0.110786733638958 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DCD? DCD melihat harga ATL sebanyak 0.003617147875894136 USD . Berapakah jumlah dagangan DCD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCDialah $ 124.00K USD . Adakah DCD akan naik lebih tinggi tahun ini? DCD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DecideAI (DCD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan