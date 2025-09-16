Apakah itu Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Decred pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak DCR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Decred di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Decred anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Decred Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Decred (DCR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Decred (DCR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decred.

Semak Decred ramalan harga sekarang!

Tokenomik Decred (DCR)

Memahami tokenomik Decred (DCR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DCR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Decred (DCR)

Mencari cara membeli Decred? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Decred di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DCR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Decred Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Decred, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Decred Berapakah nilai Decred (DCR) hari ini? Harga langsung DCR dalam USD ialah 16.582 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DCR ke USD? $ 16.582 . Lihat Harga semasa DCR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Decred? Had pasaran untuk DCR ialah $ 282.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DCR? Bekalan edaran DCR ialah 17.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DCR? DCR mencapai harga ATH sebanyak 250.01641845 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DCR? DCR melihat harga ATL sebanyak 0.3947960138320923 USD . Berapakah jumlah dagangan DCR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCRialah $ 276.42K USD . Adakah DCR akan naik lebih tinggi tahun ini? DCR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Decred (DCR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC