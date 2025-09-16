Lagi Mengenai DCR

Maklumat Harga DCR

Kertas putih DCR

Laman Web Rasmi DCR

Tokenomik DCR

Ramalan Harga DCR

Sejarah DCR

DCR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DCR-ke-Fiat

DCR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Decred Logo

DecredHargae(DCR)

1 DCR ke USD Harga Langsung:

$16.582
$16.582$16.582
+2.61%1D
USD
Decred (DCR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:40:06 (UTC+8)

Decred (DCR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 16.071
$ 16.071$ 16.071
24J Rendah
$ 16.817
$ 16.817$ 16.817
24J Tinggi

$ 16.071
$ 16.071$ 16.071

$ 16.817
$ 16.817$ 16.817

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

+1.02%

+2.61%

-1.48%

-1.48%

Decred (DCR) harga masa nyata ialah $ 16.582. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCR didagangkan antara $ 16.071 rendah dan $ 16.817 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCR sepanjang masa ialah $ 250.01641845, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3947960138320923.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCR telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, +2.61% dalam 24 jam dan -1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decred (DCR) Maklumat Pasaran

No.169

$ 282.19M
$ 282.19M$ 282.19M

$ 276.42K
$ 276.42K$ 276.42K

$ 348.22M
$ 348.22M$ 348.22M

17.02M
17.02M 17.02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,017,939.8154657
17,017,939.8154657 17,017,939.8154657

81.03%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

Had Pasaran semasa Decred ialah $ 282.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 276.42K. Bekalan edaran DCR ialah 17.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17017939.8154657. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.22M.

Decred (DCR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Decred hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.42178+2.61%
30 Hari$ -1.249-7.01%
60 Hari$ -0.119-0.72%
90 Hari$ +2.402+16.93%
Perubahan Harga Decred Hari Ini

Hari ini, DCR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.42178 (+2.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDecred

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.249 (-7.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Decred

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DCR mengalami perubahan sebanyak $ -0.119 (-0.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Decred

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.402 (+16.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Decred (DCR)?

Semak Decredhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Decred pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DCR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Decred di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Decred anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Decred Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Decred (DCR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Decred (DCR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decred.

Semak Decred ramalan harga sekarang!

Tokenomik Decred (DCR)

Memahami tokenomik Decred (DCR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DCR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Decred (DCR)

Mencari cara membeli Decred? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Decred di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DCR kepada Mata Wang Tempatan

1 Decred(DCR) ke VND
436,355.33
1 Decred(DCR) ke AUD
A$24.70718
1 Decred(DCR) ke GBP
12.10486
1 Decred(DCR) ke EUR
13.92888
1 Decred(DCR) ke USD
$16.582
1 Decred(DCR) ke MYR
RM69.6444
1 Decred(DCR) ke TRY
684.50496
1 Decred(DCR) ke JPY
¥2,420.972
1 Decred(DCR) ke ARS
ARS$24,242.55236
1 Decred(DCR) ke RUB
1,379.29076
1 Decred(DCR) ke INR
1,459.54764
1 Decred(DCR) ke IDR
Rp271,836.02208
1 Decred(DCR) ke KRW
22,903.22422
1 Decred(DCR) ke PHP
942.85252
1 Decred(DCR) ke EGP
￡E.797.09674
1 Decred(DCR) ke BRL
R$87.8846
1 Decred(DCR) ke CAD
C$22.71734
1 Decred(DCR) ke BDT
2,019.6876
1 Decred(DCR) ke NGN
24,786.11032
1 Decred(DCR) ke COP
$64,521.3911
1 Decred(DCR) ke ZAR
R.288.19516
1 Decred(DCR) ke UAH
682.68094
1 Decred(DCR) ke VES
Bs2,653.12
1 Decred(DCR) ke CLP
$15,736.318
1 Decred(DCR) ke PKR
Rs4,706.63488
1 Decred(DCR) ke KZT
8,972.85184
1 Decred(DCR) ke THB
฿526.14686
1 Decred(DCR) ke TWD
NT$499.61566
1 Decred(DCR) ke AED
د.إ60.85594
1 Decred(DCR) ke CHF
Fr12.93396
1 Decred(DCR) ke HKD
HK$129.00796
1 Decred(DCR) ke AMD
֏6,340.9568
1 Decred(DCR) ke MAD
.د.م148.74054
1 Decred(DCR) ke MXN
$303.78224
1 Decred(DCR) ke SAR
ريال62.1825
1 Decred(DCR) ke PLN
59.52938
1 Decred(DCR) ke RON
лв70.80514
1 Decred(DCR) ke SEK
kr153.21768
1 Decred(DCR) ke BGN
лв27.3603
1 Decred(DCR) ke HUF
Ft5,459.95514
1 Decred(DCR) ke CZK
340.59428
1 Decred(DCR) ke KWD
د.ك5.05751
1 Decred(DCR) ke ILS
55.21806
1 Decred(DCR) ke AOA
Kz15,115.65374
1 Decred(DCR) ke BHD
.د.ب6.251414
1 Decred(DCR) ke BMD
$16.582
1 Decred(DCR) ke DKK
kr104.4666
1 Decred(DCR) ke HNL
L434.94586
1 Decred(DCR) ke MUR
750.3355
1 Decred(DCR) ke NAD
$288.02934
1 Decred(DCR) ke NOK
kr162.17196
1 Decred(DCR) ke NZD
$27.69194
1 Decred(DCR) ke PAB
B/.16.582
1 Decred(DCR) ke PGK
K69.31276
1 Decred(DCR) ke QAR
ر.ق60.35848
1 Decred(DCR) ke RSD
дин.1,641.45218

Decred Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Decred, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Decred Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Decred

Berapakah nilai Decred (DCR) hari ini?
Harga langsung DCR dalam USD ialah 16.582 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DCR ke USD?
Harga semasa DCR ke USD ialah $ 16.582. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Decred?
Had pasaran untuk DCR ialah $ 282.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DCR?
Bekalan edaran DCR ialah 17.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DCR?
DCR mencapai harga ATH sebanyak 250.01641845 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DCR?
DCR melihat harga ATL sebanyak 0.3947960138320923 USD.
Berapakah jumlah dagangan DCR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCRialah $ 276.42K USD.
Adakah DCR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DCR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:40:06 (UTC+8)

Decred (DCR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DCR-ke-USD

Jumlah

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 16.582 USD

Berdagang DCR

DCRUSDT
$16.582
$16.582$16.582
+2.65%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan