Roboton Harga Hari Ini

Harga langsung Roboton (DCT) hari ini ialah $ 0.005575, dengan 0.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCT kepada USD penukaran adalah $ 0.005575 setiap DCT.

Roboton kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DCT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCT didagangkan antara $ 0.005516 (rendah) dan $ 0.005704 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DCT dipindahkan +0.92% dalam sejam terakhir dan +5.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 109.82K.

Roboton (DCT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 278.75M$ 278.75M $ 278.75M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Rantaian Blok Awam TRX

Had Pasaran semasa Roboton ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.82K. Bekalan edaran DCT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 278.75M.