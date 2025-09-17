Apakah itu DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

Tokenomik DDMTOWN (DDMT)

Memahami tokenomik DDMTOWN (DDMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DDMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DDMTOWN Berapakah nilai DDMTOWN (DDMT) hari ini? Harga langsung DDMT dalam USD ialah 0.0863 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DDMT ke USD? $ 0.0863 . Lihat Harga semasa DDMT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DDMTOWN? Had pasaran untuk DDMT ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DDMT? Bekalan edaran DDMT ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DDMT? DDMT mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DDMT? DDMT melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan DDMT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DDMTialah $ 41.81K USD . Adakah DDMT akan naik lebih tinggi tahun ini? DDMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DDMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

