Zero1 Labs Logo

Zero1 LabsHargae(DEAI)

1 DEAI ke USD Harga Langsung:

$0.0478
-1.70%1D
USD
Zero1 Labs (DEAI) Carta Harga Langsung
2025-09-16 22:31:25 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04717
24J Rendah
$ 0.04993
24J Tinggi

$ 0.04717
$ 0.04993
$ 1.249041951512232
$ 0.04008505571376944
-2.73%

-1.70%

-6.17%

-6.17%

Zero1 Labs (DEAI) harga masa nyata ialah $ 0.0478. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEAI didagangkan antara $ 0.04717 rendah dan $ 0.04993 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEAI sepanjang masa ialah $ 1.249041951512232, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04008505571376944.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEAI telah berubah sebanyak -2.73% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zero1 Labs (DEAI) Maklumat Pasaran

No.1510

$ 4.36M
$ 103.21K
$ 47.80M
91.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.12%

ETH

Had Pasaran semasa Zero1 Labs ialah $ 4.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 103.21K. Bekalan edaran DEAI ialah 91.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.80M.

Zero1 Labs (DEAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zero1 Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008267-1.70%
30 Hari$ -0.01767-26.99%
60 Hari$ -0.00482-9.17%
90 Hari$ -0.01205-20.14%
Perubahan Harga Zero1 Labs Hari Ini

Hari ini, DEAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0008267 (-1.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZero1 Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01767 (-26.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zero1 Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00482 (-9.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zero1 Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01205 (-20.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zero1 Labs (DEAI)?

Semak Zero1 Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zero1 Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zero1 Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zero1 Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zero1 Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zero1 Labs (DEAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zero1 Labs (DEAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zero1 Labs.

Semak Zero1 Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zero1 Labs (DEAI)

Memahami tokenomik Zero1 Labs (DEAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zero1 Labs (DEAI)

Mencari cara membeli Zero1 Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zero1 Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Zero1 Labs(DEAI) ke VND
1,257.857
1 Zero1 Labs(DEAI) ke AUD
A$0.071222
1 Zero1 Labs(DEAI) ke GBP
0.034894
1 Zero1 Labs(DEAI) ke EUR
0.040152
1 Zero1 Labs(DEAI) ke USD
$0.0478
1 Zero1 Labs(DEAI) ke MYR
RM0.20076
1 Zero1 Labs(DEAI) ke TRY
1.972706
1 Zero1 Labs(DEAI) ke JPY
¥6.9788
1 Zero1 Labs(DEAI) ke ARS
ARS$69.882644
1 Zero1 Labs(DEAI) ke RUB
3.96979
1 Zero1 Labs(DEAI) ke INR
4.2064
1 Zero1 Labs(DEAI) ke IDR
Rp783.606432
1 Zero1 Labs(DEAI) ke KRW
66.021838
1 Zero1 Labs(DEAI) ke PHP
2.716474
1 Zero1 Labs(DEAI) ke EGP
￡E.2.298224
1 Zero1 Labs(DEAI) ke BRL
R$0.253818
1 Zero1 Labs(DEAI) ke CAD
C$0.065486
1 Zero1 Labs(DEAI) ke BDT
5.82204
1 Zero1 Labs(DEAI) ke NGN
71.342934
1 Zero1 Labs(DEAI) ke COP
$185.99219
1 Zero1 Labs(DEAI) ke ZAR
R.0.82933
1 Zero1 Labs(DEAI) ke UAH
1.967926
1 Zero1 Labs(DEAI) ke VES
Bs7.648
1 Zero1 Labs(DEAI) ke CLP
$45.3622
1 Zero1 Labs(DEAI) ke PKR
Rs13.567552
1 Zero1 Labs(DEAI) ke KZT
25.865536
1 Zero1 Labs(DEAI) ke THB
฿1.51287
1 Zero1 Labs(DEAI) ke TWD
NT$1.437346
1 Zero1 Labs(DEAI) ke AED
د.إ0.175426
1 Zero1 Labs(DEAI) ke CHF
Fr0.037284
1 Zero1 Labs(DEAI) ke HKD
HK$0.371884
1 Zero1 Labs(DEAI) ke AMD
֏18.27872
1 Zero1 Labs(DEAI) ke MAD
.د.م0.428766
1 Zero1 Labs(DEAI) ke MXN
$0.876652
1 Zero1 Labs(DEAI) ke SAR
ريال0.17925
1 Zero1 Labs(DEAI) ke PLN
0.171602
1 Zero1 Labs(DEAI) ke RON
лв0.204106
1 Zero1 Labs(DEAI) ke SEK
kr0.441194
1 Zero1 Labs(DEAI) ke BGN
лв0.07887
1 Zero1 Labs(DEAI) ke HUF
Ft15.723332
1 Zero1 Labs(DEAI) ke CZK
0.981334
1 Zero1 Labs(DEAI) ke KWD
د.ك0.014579
1 Zero1 Labs(DEAI) ke ILS
0.159174
1 Zero1 Labs(DEAI) ke AOA
Kz43.573046
1 Zero1 Labs(DEAI) ke BHD
.د.ب0.0180206
1 Zero1 Labs(DEAI) ke BMD
$0.0478
1 Zero1 Labs(DEAI) ke DKK
kr0.30114
1 Zero1 Labs(DEAI) ke HNL
L1.253794
1 Zero1 Labs(DEAI) ke MUR
2.16295
1 Zero1 Labs(DEAI) ke NAD
$0.830286
1 Zero1 Labs(DEAI) ke NOK
kr0.467484
1 Zero1 Labs(DEAI) ke NZD
$0.079826
1 Zero1 Labs(DEAI) ke PAB
B/.0.0478
1 Zero1 Labs(DEAI) ke PGK
K0.199804
1 Zero1 Labs(DEAI) ke QAR
ر.ق0.173992
1 Zero1 Labs(DEAI) ke RSD
дин.4.728854

Zero1 Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zero1 Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zero1 Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zero1 Labs

Berapakah nilai Zero1 Labs (DEAI) hari ini?
Harga langsung DEAI dalam USD ialah 0.0478 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEAI ke USD?
Harga semasa DEAI ke USD ialah $ 0.0478. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zero1 Labs?
Had pasaran untuk DEAI ialah $ 4.36M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEAI?
Bekalan edaran DEAI ialah 91.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEAI?
DEAI mencapai harga ATH sebanyak 1.249041951512232 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEAI?
DEAI melihat harga ATL sebanyak 0.04008505571376944 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEAIialah $ 103.21K USD.
Adakah DEAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-16 22:31:25 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

