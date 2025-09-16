Lagi Mengenai DEDA

$0.0705
-8.79%1D
DedaCoin (DEDA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:33 (UTC+8)

DedaCoin (DEDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.068
24J Rendah
$ 0.1095
24J Tinggi

$ 0.068
$ 0.1095
$ 2.0012066246202673
$ 0.11535013232278021
-21.58%

-8.79%

-29.01%

-29.01%

DedaCoin (DEDA) harga masa nyata ialah $ 0.0705. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEDA didagangkan antara $ 0.068 rendah dan $ 0.1095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEDA sepanjang masa ialah $ 2.0012066246202673, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11535013232278021.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEDA telah berubah sebanyak -21.58% sejak sejam yang lalu, -8.79% dalam 24 jam dan -29.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DedaCoin (DEDA) Maklumat Pasaran

No.8240

$ 0.00
$ 3.54K
$ 179.07M
0.00
2,540,000,000
2,540,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa DedaCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.54K. Bekalan edaran DEDA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2540000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 179.07M.

DedaCoin (DEDA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DedaCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006794-8.79%
30 Hari$ -0.1512-68.21%
60 Hari$ -0.5335-88.33%
90 Hari$ -0.7395-91.30%
Perubahan Harga DedaCoin Hari Ini

Hari ini, DEDA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.006794 (-8.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDedaCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1512 (-68.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DedaCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEDA mengalami perubahan sebanyak $ -0.5335 (-88.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DedaCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.7395 (-91.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DedaCoin (DEDA)?

Semak DedaCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DedaCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEDA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DedaCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DedaCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DedaCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DedaCoin (DEDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DedaCoin (DEDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DedaCoin.

Semak DedaCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik DedaCoin (DEDA)

Memahami tokenomik DedaCoin (DEDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DedaCoin (DEDA)

Mencari cara membeli DedaCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DedaCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEDA kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DedaCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai DedaCoin (DEDA) hari ini?
Harga langsung DEDA dalam USD ialah 0.0705 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEDA ke USD?
Harga semasa DEDA ke USD ialah $ 0.0705. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DedaCoin?
Had pasaran untuk DEDA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEDA?
Bekalan edaran DEDA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEDA?
DEDA mencapai harga ATH sebanyak 2.0012066246202673 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEDA?
DEDA melihat harga ATL sebanyak 0.11535013232278021 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEDA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEDAialah $ 3.54K USD.
Adakah DEDA akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:33 (UTC+8)

DedaCoin (DEDA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

