Apakah itu DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DedaCoin (DEDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DedaCoin (DEDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DedaCoin.

Semak DedaCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik DedaCoin (DEDA)

Memahami tokenomik DedaCoin (DEDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DedaCoin (DEDA)

DedaCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DedaCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DedaCoin Berapakah nilai DedaCoin (DEDA) hari ini? Harga langsung DEDA dalam USD ialah 0.0705 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEDA ke USD? $ 0.0705 . Lihat Harga semasa DEDA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DedaCoin? Had pasaran untuk DEDA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEDA? Bekalan edaran DEDA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEDA? DEDA mencapai harga ATH sebanyak 2.0012066246202673 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEDA? DEDA melihat harga ATL sebanyak 0.11535013232278021 USD . Berapakah jumlah dagangan DEDA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEDAialah $ 3.54K USD . Adakah DEDA akan naik lebih tinggi tahun ini? DEDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DedaCoin (DEDA) Kemas Kini Industri Penting

