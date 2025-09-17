Apakah itu DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeepBook (DEEP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeepBook (DEEP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeepBook.

Semak DeepBook ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeepBook (DEEP)

Memahami tokenomik DeepBook (DEEP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEEP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

DeepBook Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeepBook, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeepBook Berapakah nilai DeepBook (DEEP) hari ini? Harga langsung DEEP dalam USD ialah 0.138901 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEEP ke USD? $ 0.138901 . Lihat Harga semasa DEEP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DeepBook? Had pasaran untuk DEEP ialah $ 489.35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEEP? Bekalan edaran DEEP ialah 3.52B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEEP? DEEP mencapai harga ATH sebanyak 0.34355096308425953 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEEP? DEEP melihat harga ATL sebanyak 0.010748527064621403 USD . Berapakah jumlah dagangan DEEP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEEPialah $ 1.83M USD . Adakah DEEP akan naik lebih tinggi tahun ini? DEEP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEEPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

