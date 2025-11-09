Defactor Harga Hari Ini

Harga langsung Defactor (DEFACTOR) hari ini ialah $ 0.012, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEFACTOR kepada USD penukaran adalah $ 0.012 setiap DEFACTOR.

Defactor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DEFACTOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEFACTOR didagangkan antara $ 0.01168 (rendah) dan $ 0.01207 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DEFACTOR dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -4.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.07K.

Defactor (DEFACTOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

