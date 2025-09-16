Lagi Mengenai DEFI

DeFi Logo

DeFiHargae(DEFI)

1 DEFI ke USD Harga Langsung:

$0.0017
$0.0017$0.0017
+0.23%1D
USD
DeFi (DEFI) Carta Harga Langsung
DeFi (DEFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001667
$ 0.001667$ 0.001667
24J Rendah
$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748
24J Tinggi

$ 0.001667
$ 0.001667$ 0.001667

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

$ 1.004206075461872
$ 1.004206075461872$ 1.004206075461872

$ 0.002023143867285916
$ 0.002023143867285916$ 0.002023143867285916

-0.24%

+0.23%

+0.05%

+0.05%

DeFi (DEFI) harga masa nyata ialah $ 0.0017. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFI didagangkan antara $ 0.001667 rendah dan $ 0.001748 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFI sepanjang masa ialah $ 1.004206075461872, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002023143867285916.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFI telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi (DEFI) Maklumat Pasaran

No.2785

$ 51.10K
$ 51.10K$ 51.10K

$ 67.14K
$ 67.14K$ 67.14K

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

30.06M
30.06M 30.06M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

102,388,828.12
102,388,828.12 102,388,828.12

3.00%

ETH

Had Pasaran semasa DeFi ialah $ 51.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.14K. Bekalan edaran DEFI ialah 30.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 102388828.12. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.70M.

DeFi (DEFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeFi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000039+0.23%
30 Hari$ -0.00006-3.41%
60 Hari$ -0.000482-22.09%
90 Hari$ -0.000303-15.13%
Perubahan Harga DeFi Hari Ini

Hari ini, DEFI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000039 (+0.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeFi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00006 (-3.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeFi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000482 (-22.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeFi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000303 (-15.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeFi (DEFI)?

Apakah itu DeFi (DEFI)

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

DeFi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeFi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

DeFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFi (DEFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFi (DEFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi.

Tokenomik DeFi (DEFI)

Memahami tokenomik DeFi (DEFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeFi (DEFI)

DEFI kepada Mata Wang Tempatan

1 DeFi(DEFI) ke VND
44.7355
1 DeFi(DEFI) ke AUD
A$0.002533
1 DeFi(DEFI) ke GBP
0.001241
1 DeFi(DEFI) ke EUR
0.001428
1 DeFi(DEFI) ke USD
$0.0017
1 DeFi(DEFI) ke MYR
RM0.00714
1 DeFi(DEFI) ke TRY
0.070193
1 DeFi(DEFI) ke JPY
¥0.2499
1 DeFi(DEFI) ke ARS
ARS$2.492659
1 DeFi(DEFI) ke RUB
0.14076
1 DeFi(DEFI) ke INR
0.149702
1 DeFi(DEFI) ke IDR
Rp27.868848
1 DeFi(DEFI) ke KRW
2.348057
1 DeFi(DEFI) ke PHP
0.096764
1 DeFi(DEFI) ke EGP
￡E.0.081821
1 DeFi(DEFI) ke BRL
R$0.00901
1 DeFi(DEFI) ke CAD
C$0.002329
1 DeFi(DEFI) ke BDT
0.20706
1 DeFi(DEFI) ke NGN
2.541092
1 DeFi(DEFI) ke COP
$6.640625
1 DeFi(DEFI) ke ZAR
R.0.029495
1 DeFi(DEFI) ke UAH
0.069989
1 DeFi(DEFI) ke VES
Bs0.272
1 DeFi(DEFI) ke CLP
$1.6133
1 DeFi(DEFI) ke PKR
Rs0.482528
1 DeFi(DEFI) ke KZT
0.919904
1 DeFi(DEFI) ke THB
฿0.053907
1 DeFi(DEFI) ke TWD
NT$0.051289
1 DeFi(DEFI) ke AED
د.إ0.006239
1 DeFi(DEFI) ke CHF
Fr0.001343
1 DeFi(DEFI) ke HKD
HK$0.013226
1 DeFi(DEFI) ke AMD
֏0.65008
1 DeFi(DEFI) ke MAD
.د.م0.015249
1 DeFi(DEFI) ke MXN
$0.031161
1 DeFi(DEFI) ke SAR
ريال0.006375
1 DeFi(DEFI) ke PLN
0.00612
1 DeFi(DEFI) ke RON
лв0.007276
1 DeFi(DEFI) ke SEK
kr0.015725
1 DeFi(DEFI) ke BGN
лв0.002805
1 DeFi(DEFI) ke HUF
Ft0.561425
1 DeFi(DEFI) ke CZK
0.035037
1 DeFi(DEFI) ke KWD
د.ك0.0005185
1 DeFi(DEFI) ke ILS
0.005678
1 DeFi(DEFI) ke AOA
Kz1.549669
1 DeFi(DEFI) ke BHD
.د.ب0.0006392
1 DeFi(DEFI) ke BMD
$0.0017
1 DeFi(DEFI) ke DKK
kr0.010744
1 DeFi(DEFI) ke HNL
L0.044591
1 DeFi(DEFI) ke MUR
0.076925
1 DeFi(DEFI) ke NAD
$0.029529
1 DeFi(DEFI) ke NOK
kr0.01666
1 DeFi(DEFI) ke NZD
$0.002839
1 DeFi(DEFI) ke PAB
B/.0.0017
1 DeFi(DEFI) ke PGK
K0.007106
1 DeFi(DEFI) ke QAR
ر.ق0.006188
1 DeFi(DEFI) ke RSD
дин.0.168776

DeFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeFi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFi

Berapakah nilai DeFi (DEFI) hari ini?
Harga langsung DEFI dalam USD ialah 0.0017 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEFI ke USD?
Harga semasa DEFI ke USD ialah $ 0.0017. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFi?
Had pasaran untuk DEFI ialah $ 51.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEFI?
Bekalan edaran DEFI ialah 30.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFI?
DEFI mencapai harga ATH sebanyak 1.004206075461872 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFI?
DEFI melihat harga ATL sebanyak 0.002023143867285916 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFIialah $ 67.14K USD.
Adakah DEFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
DeFi (DEFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

