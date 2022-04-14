Tokenomik DeFi (DEFI)

Lihat cerapan utama tentang DeFi (DEFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DeFi (DEFI) Maklumat

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Laman Web Rasmi:
https://de.fi/
Kertas putih:
https://docs.de.fi/welcome/readme
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

DeFi (DEFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DeFi (DEFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 61.17K
$ 61.17K$ 61.17K
Jumlah Bekalan:
$ 102.39M
$ 102.39M$ 102.39M
Bekalan Edaran:
$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.077
$ 1.077$ 1.077
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002023143867285916
$ 0.002023143867285916$ 0.002023143867285916
Harga Semasa:
$ 0.002035
$ 0.002035$ 0.002035

Tokenomik DeFi (DEFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DeFi (DEFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEFI, terokai DEFI harga langsung token!

Cara Membeli DEFI

Berminat untuk menambah DeFi (DEFI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DEFI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

DeFi (DEFI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DEFI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DEFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DEFI? Halaman ramalan harga DEFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

