Apakah itu DeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

Tokenomik DeFrogs (DEFROGS)

Memahami tokenomik DeFrogs (DEFROGS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEFROGS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFrogs Berapakah nilai DeFrogs (DEFROGS) hari ini? Harga langsung DEFROGS dalam USD ialah 66.46 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEFROGS ke USD? $ 66.46 . Lihat Harga semasa DEFROGS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DeFrogs? Had pasaran untuk DEFROGS ialah $ 664.60K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEFROGS? Bekalan edaran DEFROGS ialah 10.00K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFROGS? DEFROGS mencapai harga ATH sebanyak 3,987.9679942151242 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFROGS? DEFROGS melihat harga ATL sebanyak 1.4698512303225224 USD . Berapakah jumlah dagangan DEFROGS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFROGSialah $ 98.47 USD . Adakah DEFROGS akan naik lebih tinggi tahun ini? DEFROGS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFROGSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

