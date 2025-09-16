Apakah itu DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFinity Markets Berapakah nilai DeFinity Markets (DEFX) hari ini? Harga langsung DEFX dalam USD ialah 0.0191 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEFX ke USD? $ 0.0191 . Lihat Harga semasa DEFX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DeFinity Markets? Had pasaran untuk DEFX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEFX? Bekalan edaran DEFX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFX? DEFX mencapai harga ATH sebanyak 1.7922645368044652 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFX? DEFX melihat harga ATL sebanyak 0.001196147812766748 USD . Berapakah jumlah dagangan DEFX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFXialah $ 3.53K USD . Adakah DEFX akan naik lebih tinggi tahun ini? DEFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DeFinity Markets (DEFX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

