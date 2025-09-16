Lagi Mengenai DEFX

1 DEFX ke USD Harga Langsung:

$0.0191
-41.78%1D
DeFinity Markets (DEFX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:38:14 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0179
24J Rendah
$ 0.03282
24J Tinggi

$ 0.0179
$ 0.03282
$ 1.7922645368044652
$ 0.001196147812766748
0.00%

-41.78%

+1.81%

+1.81%

DeFinity Markets (DEFX) harga masa nyata ialah $ 0.0191. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFX didagangkan antara $ 0.0179 rendah dan $ 0.03282 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFX sepanjang masa ialah $ 1.7922645368044652, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001196147812766748.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -41.78% dalam 24 jam dan +1.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFinity Markets (DEFX) Maklumat Pasaran

No.6529

$ 0.00
$ 3.53K
$ 3.28M
0.00
171,516,755
0
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa DeFinity Markets ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.53K. Bekalan edaran DEFX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28M.

DeFinity Markets (DEFX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeFinity Markets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0137066-41.78%
30 Hari$ -0.00855-30.93%
60 Hari$ -0.02274-54.35%
90 Hari$ -0.01336-41.16%
Perubahan Harga DeFinity Markets Hari Ini

Hari ini, DEFX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0137066 (-41.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeFinity Markets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00855 (-30.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeFinity Markets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEFX mengalami perubahan sebanyak $ -0.02274 (-54.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeFinity Markets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01336 (-41.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeFinity Markets (DEFX)?

Semak DeFinity Marketshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeFinity Markets pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEFX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DeFinity Markets di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DeFinity Markets anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DeFinity Markets Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFinity Markets (DEFX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFinity Markets (DEFX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFinity Markets.

Semak DeFinity Markets ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeFinity Markets (DEFX)

Memahami tokenomik DeFinity Markets (DEFX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEFX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeFinity Markets (DEFX)

Mencari cara membeli DeFinity Markets? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DeFinity Markets di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEFX kepada Mata Wang Tempatan

1 DeFinity Markets(DEFX) ke VND
502.6165
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AUD
A$0.028459
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GBP
0.013943
1 DeFinity Markets(DEFX) ke EUR
0.016044
1 DeFinity Markets(DEFX) ke USD
$0.0191
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MYR
RM0.08022
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TRY
0.788639
1 DeFinity Markets(DEFX) ke JPY
¥2.8077
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ARS
ARS$28.005757
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RUB
1.58148
1 DeFinity Markets(DEFX) ke INR
1.681946
1 DeFinity Markets(DEFX) ke IDR
Rp313.114704
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KRW
26.381111
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PHP
1.087172
1 DeFinity Markets(DEFX) ke EGP
￡E.0.919283
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BRL
R$0.10123
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CAD
C$0.026167
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BDT
2.32638
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NGN
28.549916
1 DeFinity Markets(DEFX) ke COP
$74.609375
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ZAR
R.0.331385
1 DeFinity Markets(DEFX) ke UAH
0.786347
1 DeFinity Markets(DEFX) ke VES
Bs3.056
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CLP
$18.1259
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PKR
Rs5.421344
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KZT
10.335392
1 DeFinity Markets(DEFX) ke THB
฿0.605661
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TWD
NT$0.576247
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AED
د.إ0.070097
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CHF
Fr0.015089
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HKD
HK$0.148598
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AMD
֏7.30384
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MAD
.د.م0.171327
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MXN
$0.350103
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SAR
ريال0.071625
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PLN
0.06876
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RON
лв0.081748
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SEK
kr0.176675
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BGN
лв0.031515
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HUF
Ft6.307775
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CZK
0.393651
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KWD
د.ك0.0058255
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ILS
0.063794
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AOA
Kz17.410987
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BHD
.د.ب0.0071816
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BMD
$0.0191
1 DeFinity Markets(DEFX) ke DKK
kr0.120712
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HNL
L0.500993
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MUR
0.864275
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NAD
$0.331767
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NOK
kr0.18718
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NZD
$0.031897
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PAB
B/.0.0191
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PGK
K0.079838
1 DeFinity Markets(DEFX) ke QAR
ر.ق0.069524
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RSD
дин.1.896248

DeFinity Markets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeFinity Markets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeFinity Markets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFinity Markets

Berapakah nilai DeFinity Markets (DEFX) hari ini?
Harga langsung DEFX dalam USD ialah 0.0191 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEFX ke USD?
Harga semasa DEFX ke USD ialah $ 0.0191. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFinity Markets?
Had pasaran untuk DEFX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEFX?
Bekalan edaran DEFX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFX?
DEFX mencapai harga ATH sebanyak 1.7922645368044652 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFX?
DEFX melihat harga ATL sebanyak 0.001196147812766748 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEFX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFXialah $ 3.53K USD.
Adakah DEFX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:38:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

