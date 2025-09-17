Lagi Mengenai DEGEN

DegenHargae(DEGEN)

1 DEGEN ke USD Harga Langsung:

$0.003478
+0.14%1D
USD
Degen (DEGEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:19:31 (UTC+8)

Degen (DEGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003211
24J Rendah
$ 0.003762
24J Tinggi

$ 0.003211
$ 0.003762
$ 0.06943421122899052
$ 0.000000811763929504
+1.31%

+0.14%

+5.17%

+5.17%

Degen (DEGEN) harga masa nyata ialah $ 0.003478. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGEN didagangkan antara $ 0.003211 rendah dan $ 0.003762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGEN sepanjang masa ialah $ 0.06943421122899052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000811763929504.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGEN telah berubah sebanyak +1.31% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan +5.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Degen (DEGEN) Maklumat Pasaran

No.467

$ 72.83M
$ 86.83K
$ 128.56M
20.94B
36,963,632,968.517365
36,960,002,958.517365
56.65%

BASE

Had Pasaran semasa Degen ialah $ 72.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.83K. Bekalan edaran DEGEN ialah 20.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 36960002958.517365. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.56M.

Degen (DEGEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Degen hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000486+0.14%
30 Hari$ -0.000314-8.29%
60 Hari$ -0.000852-19.68%
90 Hari$ +0.000054+1.57%
Perubahan Harga Degen Hari Ini

Hari ini, DEGEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000486 (+0.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDegen

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000314 (-8.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Degen

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEGEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000852 (-19.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Degen

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000054 (+1.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Degen (DEGEN)?

Semak Degenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Degen pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEGEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Degen di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Degen anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Degen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Degen (DEGEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Degen (DEGEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Degen.

Semak Degen ramalan harga sekarang!

Tokenomik Degen (DEGEN)

Memahami tokenomik Degen (DEGEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEGEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Degen (DEGEN)

Mencari cara membeli Degen? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Degen di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEGEN kepada Mata Wang Tempatan

1 Degen(DEGEN) ke VND
91.52357
1 Degen(DEGEN) ke AUD
A$0.00518222
1 Degen(DEGEN) ke GBP
0.00253894
1 Degen(DEGEN) ke EUR
0.00292152
1 Degen(DEGEN) ke USD
$0.003478
1 Degen(DEGEN) ke MYR
RM0.0146076
1 Degen(DEGEN) ke TRY
0.14353706
1 Degen(DEGEN) ke JPY
¥0.507788
1 Degen(DEGEN) ke ARS
ARS$5.09220936
1 Degen(DEGEN) ke RUB
0.2893696
1 Degen(DEGEN) ke INR
0.30599444
1 Degen(DEGEN) ke IDR
Rp57.01638432
1 Degen(DEGEN) ke KRW
4.79724018
1 Degen(DEGEN) ke PHP
0.19768952
1 Degen(DEGEN) ke EGP
￡E.0.16725702
1 Degen(DEGEN) ke BRL
R$0.01839862
1 Degen(DEGEN) ke CAD
C$0.00476486
1 Degen(DEGEN) ke BDT
0.4236204
1 Degen(DEGEN) ke NGN
5.19877528
1 Degen(DEGEN) ke COP
$13.5330719
1 Degen(DEGEN) ke ZAR
R.0.06027374
1 Degen(DEGEN) ke UAH
0.14318926
1 Degen(DEGEN) ke VES
Bs0.55648
1 Degen(DEGEN) ke CLP
$3.300622
1 Degen(DEGEN) ke PKR
Rs0.98719552
1 Degen(DEGEN) ke KZT
1.88201536
1 Degen(DEGEN) ke THB
฿0.11018304
1 Degen(DEGEN) ke TWD
NT$0.1046878
1 Degen(DEGEN) ke AED
د.إ0.01276426
1 Degen(DEGEN) ke CHF
Fr0.00271284
1 Degen(DEGEN) ke HKD
HK$0.02705884
1 Degen(DEGEN) ke AMD
֏1.3299872
1 Degen(DEGEN) ke MAD
.د.م0.03119766
1 Degen(DEGEN) ke MXN
$0.06361262
1 Degen(DEGEN) ke SAR
ريال0.0130425
1 Degen(DEGEN) ke PLN
0.01245124
1 Degen(DEGEN) ke RON
лв0.01481628
1 Degen(DEGEN) ke SEK
kr0.03210194
1 Degen(DEGEN) ke BGN
лв0.0057387
1 Degen(DEGEN) ke HUF
Ft1.14144482
1 Degen(DEGEN) ke CZK
0.07126422
1 Degen(DEGEN) ke KWD
د.ك0.001057312
1 Degen(DEGEN) ke ILS
0.01158174
1 Degen(DEGEN) ke AOA
Kz3.17044046
1 Degen(DEGEN) ke BHD
.د.ب0.001311206
1 Degen(DEGEN) ke BMD
$0.003478
1 Degen(DEGEN) ke DKK
kr0.02187662
1 Degen(DEGEN) ke HNL
L0.09122794
1 Degen(DEGEN) ke MUR
0.1573795
1 Degen(DEGEN) ke NAD
$0.06041286
1 Degen(DEGEN) ke NOK
kr0.03394528
1 Degen(DEGEN) ke NZD
$0.00580826
1 Degen(DEGEN) ke PAB
B/.0.003478
1 Degen(DEGEN) ke PGK
K0.01453804
1 Degen(DEGEN) ke QAR
ر.ق0.01265992
1 Degen(DEGEN) ke RSD
дин.0.3434525

Degen Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Degen, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Degen Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Degen

Berapakah nilai Degen (DEGEN) hari ini?
Harga langsung DEGEN dalam USD ialah 0.003478 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEGEN ke USD?
Harga semasa DEGEN ke USD ialah $ 0.003478. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Degen?
Had pasaran untuk DEGEN ialah $ 72.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEGEN?
Bekalan edaran DEGEN ialah 20.94B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEGEN?
DEGEN mencapai harga ATH sebanyak 0.06943421122899052 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEGEN?
DEGEN melihat harga ATL sebanyak 0.000000811763929504 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEGEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEGENialah $ 86.83K USD.
Adakah DEGEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:19:31 (UTC+8)

Degen (DEGEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

