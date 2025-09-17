Lagi Mengenai DEGO

Maklumat Harga DEGO

Kertas putih DEGO

Laman Web Rasmi DEGO

Tokenomik DEGO

Ramalan Harga DEGO

Sejarah DEGO

DEGO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DEGO-ke-Fiat

DEGO Spot

DEGO Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

dego.finance Logo

dego.financeHargae(DEGO)

1 DEGO ke USD Harga Langsung:

$1.2116
$1.2116$1.2116
+0.93%1D
USD
dego.finance (DEGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:19:38 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1366
$ 1.1366$ 1.1366
24J Rendah
$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129
24J Tinggi

$ 1.1366
$ 1.1366$ 1.1366

$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

+1.21%

+0.93%

-1.37%

-1.37%

dego.finance (DEGO) harga masa nyata ialah $ 1.2112. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEGO didagangkan antara $ 1.1366 rendah dan $ 1.2129 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEGO sepanjang masa ialah $ 33.82069595, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.426268683664.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEGO telah berubah sebanyak +1.21% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan -1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dego.finance (DEGO) Maklumat Pasaran

No.838

$ 25.43M
$ 25.43M$ 25.43M

$ 416.61K
$ 416.61K$ 416.61K

$ 25.44M
$ 25.44M$ 25.44M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

Had Pasaran semasa dego.finance ialah $ 25.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 416.61K. Bekalan edaran DEGO ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.44M.

dego.finance (DEGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dego.finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.011164+0.93%
30 Hari$ -0.0336-2.70%
60 Hari$ +0.0876+7.79%
90 Hari$ +0.1842+17.93%
Perubahan Harga dego.finance Hari Ini

Hari ini, DEGO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.011164 (+0.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haridego.finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0336 (-2.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dego.finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEGO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0876 (+7.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dego.finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1842 (+17.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dego.finance (DEGO)?

Semak dego.financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dego.finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dego.finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dego.finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dego.finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dego.finance (DEGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dego.finance (DEGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dego.finance.

Semak dego.finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik dego.finance (DEGO)

Memahami tokenomik dego.finance (DEGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dego.finance (DEGO)

Mencari cara membeli dego.finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dego.finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEGO kepada Mata Wang Tempatan

1 dego.finance(DEGO) ke VND
31,872.728
1 dego.finance(DEGO) ke AUD
A$1.804688
1 dego.finance(DEGO) ke GBP
0.884176
1 dego.finance(DEGO) ke EUR
1.017408
1 dego.finance(DEGO) ke USD
$1.2112
1 dego.finance(DEGO) ke MYR
RM5.08704
1 dego.finance(DEGO) ke TRY
49.986224
1 dego.finance(DEGO) ke JPY
¥176.8352
1 dego.finance(DEGO) ke ARS
ARS$1,773.342144
1 dego.finance(DEGO) ke RUB
100.77184
1 dego.finance(DEGO) ke INR
106.561376
1 dego.finance(DEGO) ke IDR
Rp19,855.734528
1 dego.finance(DEGO) ke KRW
1,670.620272
1 dego.finance(DEGO) ke PHP
68.844608
1 dego.finance(DEGO) ke EGP
￡E.58.246608
1 dego.finance(DEGO) ke BRL
R$6.407248
1 dego.finance(DEGO) ke CAD
C$1.659344
1 dego.finance(DEGO) ke BDT
147.52416
1 dego.finance(DEGO) ke NGN
1,810.453312
1 dego.finance(DEGO) ke COP
$4,712.83976
1 dego.finance(DEGO) ke ZAR
R.20.990096
1 dego.finance(DEGO) ke UAH
49.865104
1 dego.finance(DEGO) ke VES
Bs193.792
1 dego.finance(DEGO) ke CLP
$1,149.4288
1 dego.finance(DEGO) ke PKR
Rs343.787008
1 dego.finance(DEGO) ke KZT
655.404544
1 dego.finance(DEGO) ke THB
฿38.370816
1 dego.finance(DEGO) ke TWD
NT$36.45712
1 dego.finance(DEGO) ke AED
د.إ4.445104
1 dego.finance(DEGO) ke CHF
Fr0.944736
1 dego.finance(DEGO) ke HKD
HK$9.423136
1 dego.finance(DEGO) ke AMD
֏463.16288
1 dego.finance(DEGO) ke MAD
.د.م10.864464
1 dego.finance(DEGO) ke MXN
$22.152848
1 dego.finance(DEGO) ke SAR
ريال4.542
1 dego.finance(DEGO) ke PLN
4.336096
1 dego.finance(DEGO) ke RON
лв5.159712
1 dego.finance(DEGO) ke SEK
kr11.179376
1 dego.finance(DEGO) ke BGN
лв1.99848
1 dego.finance(DEGO) ke HUF
Ft397.503728
1 dego.finance(DEGO) ke CZK
24.817488
1 dego.finance(DEGO) ke KWD
د.ك0.3682048
1 dego.finance(DEGO) ke ILS
4.033296
1 dego.finance(DEGO) ke AOA
Kz1,104.093584
1 dego.finance(DEGO) ke BHD
.د.ب0.4566224
1 dego.finance(DEGO) ke BMD
$1.2112
1 dego.finance(DEGO) ke DKK
kr7.618448
1 dego.finance(DEGO) ke HNL
L31.769776
1 dego.finance(DEGO) ke MUR
54.8068
1 dego.finance(DEGO) ke NAD
$21.038544
1 dego.finance(DEGO) ke NOK
kr11.821312
1 dego.finance(DEGO) ke NZD
$2.022704
1 dego.finance(DEGO) ke PAB
B/.1.2112
1 dego.finance(DEGO) ke PGK
K5.062816
1 dego.finance(DEGO) ke QAR
ر.ق4.408768
1 dego.finance(DEGO) ke RSD
дин.119.606

dego.finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dego.finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web dego.finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dego.finance

Berapakah nilai dego.finance (DEGO) hari ini?
Harga langsung DEGO dalam USD ialah 1.2112 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEGO ke USD?
Harga semasa DEGO ke USD ialah $ 1.2112. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dego.finance?
Had pasaran untuk DEGO ialah $ 25.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEGO?
Bekalan edaran DEGO ialah 21.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEGO?
DEGO mencapai harga ATH sebanyak 33.82069595 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEGO?
DEGO melihat harga ATL sebanyak 0.426268683664 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEGOialah $ 416.61K USD.
Adakah DEGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:19:38 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DEGO-ke-USD

Jumlah

DEGO
DEGO
USD
USD

1 DEGO = 1.2112 USD

Berdagang DEGO

DEGOUSDT
$1.2116
$1.2116$1.2116
+0.84%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan