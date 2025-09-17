Apakah itu dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Tokenomik dego.finance (DEGO)

Memahami tokenomik dego.finance (DEGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dego.finance Berapakah nilai dego.finance (DEGO) hari ini? Harga langsung DEGO dalam USD ialah 1.2112 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEGO ke USD? $ 1.2112 . Lihat Harga semasa DEGO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran dego.finance? Had pasaran untuk DEGO ialah $ 25.43M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEGO? Bekalan edaran DEGO ialah 21.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEGO? DEGO mencapai harga ATH sebanyak 33.82069595 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEGO? DEGO melihat harga ATL sebanyak 0.426268683664 USD . Berapakah jumlah dagangan DEGO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEGOialah $ 416.61K USD . Adakah DEGO akan naik lebih tinggi tahun ini? DEGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

