Harga langsung Delabs Games (DELABS) hari ini ialah $ 0.005821, dengan 1.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DELABS kepada USD penukaran adalah $ 0.005821 setiap DELABS.

Delabs Games kini berada pada kedudukan #1447 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.37M, dengan bekalan edaran sebanyak 750.30M DELABS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DELABS didagangkan antara $ 0.005562 (rendah) dan $ 0.006195 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02049703623689548, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005258491735841942.

Dalam prestasi jangka pendek, DELABS dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -10.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.44K.

Delabs Games (DELABS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1447 Modal Pasaran $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Kelantangan (24J) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.46M$ 17.46M $ 17.46M Bekalan Peredaran 750.30M 750.30M 750.30M Bekalan Maks 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Jumlah Bekalan 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Kadar Peredaran 25.01% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Delabs Games ialah $ 4.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.44K. Bekalan edaran DELABS ialah 750.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.46M.