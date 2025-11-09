Delusional Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Delusional Coin (DELULU) hari ini ialah $ 0.00013187, dengan 9.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DELULU kepada USD penukaran adalah $ 0.00013187 setiap DELULU.

Delusional Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DELULU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DELULU didagangkan antara $ 0.00010397 (rendah) dan $ 0.00014299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DELULU dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +6.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.63K.

Delusional Coin (DELULU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.63K$ 52.63K $ 52.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Delusional Coin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.63K. Bekalan edaran DELULU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.