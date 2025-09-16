Apakah itu DEAPcoin (DEP)

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

Tokenomik DEAPcoin (DEP)

Memahami tokenomik DEAPcoin (DEP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

DEAPcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DEAPcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DEAPcoin Berapakah nilai DEAPcoin (DEP) hari ini? Harga langsung DEP dalam USD ialah 0.0016089 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEP ke USD? $ 0.0016089 . Lihat Harga semasa DEP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DEAPcoin? Had pasaran untuk DEP ialah $ 48.09M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEP? Bekalan edaran DEP ialah 29.89B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEP? DEP mencapai harga ATH sebanyak 0.09212663297622997 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEP? DEP melihat harga ATL sebanyak 0.000693517636480543 USD . Berapakah jumlah dagangan DEP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEPialah $ 22.35K USD . Adakah DEP akan naik lebih tinggi tahun ini? DEP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DEAPcoin (DEP) Kemas Kini Industri Penting

